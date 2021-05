Am 29. Mai steigt das Finale der Champions League 2020/21. Wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt Probemonat bei DAZN sichern und das Champions-League-Finale live erleben!

Champions League Finale: Wann und wo findet das Endspiel 2021 statt?

Das Finale der aktuellen Champions-League-Saison findet am Samstag, den 29. Mai statt. Angepfiffen wird das Endspiel um 21 Uhr. Als Austragungsort wird dabei das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul dienen.

Die Arena in der Hauptstadt der Türkei war ursprünglich für das Finale 2020 vorgesehen, dann aber machte die Coronapandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Statt in Istanbul wurde im vergangenen Jahr in Lissabon gespielt, dafür ist das Atatürk-Olympiastadion in diesem Jahr dran. Die ursprünglich für das Finale 2021 vorgesehene Gazprom-Arena in St. Petersburg dient 2022 als Austragungsort des CL-Finals.

Champions League Finale, Übertragung: Wer zeigt / überträgt das Endspiel live im TV und Livestream?

Livebilder des Finals der CL-Saison 2020/21 bekommt Ihr auf zwei Wegen - beide übertragenden Sender sind allerdings kostenpflichtig.

Champions League, Finale: So läuft die Übertragung bei DAZN

Die erste von zwei Möglichkeiten, das Finale 2021 live zu verfolgen, bietet DAZN. Der Streamingdienst zeigt die vollen 90 Minuten des Endspiels live.

Champions League, Finale: So läuft die Übertragung bei Sky

Sky bietet Euch die zweite Möglichkeit, das Finale in Istanbul live zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Finale im linearen TV, aber auch im Livestream.

