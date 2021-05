Champions League, Finale: Die letzten Fragen zu Manchester City - FC Chelsea

Es ist Finaltag! Manchester City und der FC Chelsea bestreiten heute das Endspiel der Champions-League-Saison 2020/21 (21 Uhr auf DAZN und im LIVETICKER). SPOX beantwortet die letzten Fragen vor der Partie.

Champions League, Finale: Wo findet das Endspiel statt? Sind Fans im Stadion erlaubt?

Eigentlich sollte das Finale im Istanbuler Atatürk Stadion stattfinden. Anfang des Monats wurde die Partie jedoch aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen in England verlegt, da die Türkei auf der roten Liste der englischen Regierung steht. Dies hätte zur Folge gehabt, dass sich die Mannschaften bei der Heimreise in Quarantäne hätten begeben müssen.

Als Austragungsort dient nun das Estadio do Dragao, die Heimatstätte des FC Porto. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass das Finale in Portugal ausgetragen wird. Bereits im letzten Jahr hatte Istanbul das Endspiel verloren, damals an Lissabon. 2019 fand das Finale der Nations League im Estadio do Dragao statt, das für die Euro 2004 gebaut wurde.

Bis zu 16.500 Zuschauer werden beim Finale vor Ort sein. Beide Mannschaften bekamen ein Kontingent von jeweils 6.000 Karten. Von Seiten des FC Chelsea kamen aber über 800 Tickets zurück an die UEFA. Die unverkauften Karten waren Teil eines Charterpakets, das über 200 Euro für die Flüge kostete.

In den vergangenen Tagen gab es daher von der UEFA aus eine weitere Verkaufsrunde, in der fast 2.000 Tickets verkauft wurden. Das Stadion wird zwar offiziell ausverkauft sein, ob auch wirklich jeder Platz besetzt sein wird, darf bezweifelt werden.

Champions League, Finale: Kann Ilkay Gündogan spielen? Informationen zu den Aufstellungen

Es war ein Schock für alle City-Anhänger und Pep Guardiola: Ilkay Gündogan fasste sich beim Abschlusstraining an den Oberschenkel und verließ wenig später das Feld. Die Ursache für die Verletzung soll ein Zweikampf mit Fernandinho gewesen sein. Der Klub wollte sich in der Folge nicht äußern, ob eine Verletzung beim Nationalspieler vorliegen würde.

Bereits in der der Vorwoche hatte Gündogan beim vorletzten Premier-League-Spiel der Saison bei Brighton & Hove Albion (2:3) einen Schlag gegen das Knie bekommen und musste ausgewechselt werden. Beim Saisonabschluss gegen den FC Everton am vergangenen Wochenende war der Mittelfeldspieler daher geschont worden und hatte sich danach wieder fit gemeldet. Mit 17 Pflichtspieltoren ist der Deutsche bislang der beste Torschütze der Cityzens in dieser Spielzeit. Es wäre für City ein herber Rückschlag, sollte Gündogan nicht spielen können.

Beim Finalgegner aus London ist dagegen die Lage eine andere. "Das ist die beste Nachricht überhaupt, wir haben keine Verletzungen und hoffen, dass es bis nach dem Training so bleibt", sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz.

Er wird wieder auf Mittelfeldmotor N'Golo Kante zurückgreifen können, der das Premier-League-Spiel bei Aston Villa noch mit Knieproblem verpasst hatte. Auch Torhüter Edouard Mendy, der bei der Niederlage im Villa Park zur Halbzeit nach einem Zusammenprall ausgewechselt wurde, steht zur Verfügung.

Manchester City vs. FC Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell - Havertz, Mount - Werner

Champions League, Finale: Wer wird ManCitys und Chelseas X-Faktor?

Zwei englische Nationalspieler werden heute besonders im Fokus stehen: Phil Foden (21) und Mason Mount (22). In der Nationalmannschaft werden sie in wenigen Wochen nebeneinander agieren, heute jedoch ruht die Freundschaft. Beide haben sich in den letzten Monaten zu Eckpfeilern im Spiel ihrer Teams entwickelt.

ESPN verglich Foden zuletzt sogar mit NBA-Legende Magic Johnson. Foden würde mit seinen "Killerpässen" die Angreifer um Mahrez und De Bruyne in Szene setzen. Tatsächlich, Foden ist mittlerweile der Anlaufpunkt im Spiel der Cityzens. Offiziell agiert er von der linken Außenbahn aus, in Guardiolas Systemen sind Positionen aber auch nur auf dem Papier vorhanden.

Guardiola passte sogar zuletzt für den 21-Jährigen sein System an. Dies hatte zur Folge, dass die Angreifer Sergio Agüero und Gabriel Jesus weniger Spielzeit bekamen. Agüero, der heute sein letztes Spiel für den Klub bestreiten wird, war sogar oftmals außen vor.

Auch Mason Mount profitierte durch eine Systemanpassung: Seitdem Thomas Tuchel Chelsea-Trainer ist, hat Mount mehr als doppelt so viele Chancen kreiert wie jeder andere im Team in der Premier League und der Champions League. Mount bereitete 45 Chancen vor, während Reece James mit 27 an zweiter Stelle liegt. Mount bereitet unter Tuchel pro Partie 4,5 Chancen vor (sein Saisonwert liegt bei 2,4).

In den Spielen, die Mount unter Tuchel bestritten hat, holte Chelsea im Schnitt 2,4 Punkte pro Spiel, wenn er mindestens zwei Chancen kreiert hat - und 1,4, wenn er keine auf dem Konto hatte. Es zeigt, welche enorme Bedeutung Mount in Tuchels Chelsea hat.

Phil Foden vs. Mason Mount: Die Statistiken