Thomas Tuchel über das BVB-Attentat: "Bis heute spüre ich diese Gefahr nicht, in der wir uns befanden"

Trainer Thomas Tuchel (47) hat in einem Interview mit dem Telegraph darüber gesprochen, wie er den Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus im April 2017 verarbeitet hat. Außerdem sprach der Chelsea-Coach über seine Zukunft an der Stamford Bridge und eine möglichen Alkoholrausch nach dem Champions-League-Finale am Samstagabend gegen Manchester City (21 Uhr auf DAZN und im LIVETICKER).

Am 11. April 2017 hatte ein Attentäter drei Sprengsätze gezündet, als sich der BVB-Bus auf dem Weg zum Champions-League-Heimspiel gegen die AS Monaco befand. Dabei wurden ein Polizist und der damalige BVB-Profi Marc Bartra verletzt. Tuchel war zu dieser Zeit Trainer in Dortmund.

"Es hat mich nicht so getroffen wie andere, das muss ich sagen", erzählte er nun im englischen Telegraph. "Bis heute spüre ich diese Gefahr nicht, in der wir uns befanden."

Er könne die Metallstifte, die überall an und im Bus steckten, immer noch vor dem inneren Auge sehen, verriet Tuchel: "Hoffentlich kommt es nicht eines Tages dazu, aber daran denke ich nicht, wenn ich in einen Bus steige oder durch eine Menschenmenge gehe. Warum auch immer. Ich warte nicht darauf, ich will auch nicht, dass es so kommt." Die Situation sei "absolut surreal" gewesen "und das ist sie bis heute".

Er habe seiner Frau damals eine Nachricht geschickt, dass es ihm gutgehe, sie habe mit seinem Berater daheim auf ihn gewartet. "Sie erzählt immer wieder, wie ich damals spät nach Hause gekommen bin", verriet Tuchel. "Sie waren natürlich alle sehr erschrocken und ich kam nach Hause und habe kaum darüber gesprochen, ein bisschen wie ein Roboter." Er habe noch am gleichen Abend das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Juventus im Fernsehen geschaut. "Sie sagte: Das ist schon ein bisschen komisch."

Wirklich begriffen habe er die Situation erst tags darauf, als er erneut mit der Mannschaft zusammentraf. "Sie warteten in meinem Büro auf mich. Da habe ich es erst wirklich realisiert", so Tuchel. "Ich verstecke es vielleicht irgendwo in mir drin, aber es ist immer noch da." Aber das Erlebnis habe "nicht die gewaltige Wirkung gehabt, wie man vielleicht annehmen würde".

Tuchel sagte später auch gegen Täter Sergej W. aus, der im November 2018 wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde. "Er hat mir sogar ein bisschen leidgetan", gab Tuchel zu. "Ich fühlte nicht einmal Zorn im Sinne von: 'Wow, was hättest du anrichten können?'"

BVB: Die Chronologie zum Bus-Anschlag auf Borussia Dortmund © getty 1/30 Am 11. April 2017 wird auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ein Sprengstoffanschlag verübt. Dieser hatte weitreichende Folgen für die Spieler, den BVB und besonders für den damaligen Trainer. Eine Chronologie der Ereignisse. © getty 2/30 11. April 2017: Die Mannschaft des BVB befindet sich mit dem Teambus auf dem Weg zum Westfalenstadion, um dort in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Monaco zu bestreiten. © getty 3/30 Gegen 19.15 Uhr detonieren drei Sprengsätze am Mannschaftsbus, Marc Bartra wird verletzt und erleidet einen Bruch der Speiche im Handgelenk. Noch in der Nacht muss der BVB-Profi operiert werden. © getty 4/30 Um 20.30 Uhr gibt die UEFA bekannt, dass das Spiel abgesagt wird. Die Partie soll jedoch schon am nächsten Tag um 18.45 Uhr nachgeholt werden. BVB-Fans geben den angereisten Franzosen unter dem Motto #BedfoAawayfans Obdach. © getty 5/30 12. April 2017: Der BVB verliert das Hinspiel gegen Monaco mit 2:3. Ein Doppelpack von Kylian Mbappe und ein Eigentor von Sven Bender können Ousmane Dembele und Shinji Kagawa nicht mehr mit ihren Treffern korrigieren. © imago images 6/30 BVB-Trainer Thomas Tuchel kritisiert die UEFA anschließend scharf: "Die Termine werden vorgegeben und wir haben zu funktionieren. Wir hatten das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unseren Bus geflogen." © imago images 7/30 Auch BVB-Spieler richten nach dem Spiel deutliche Worte an den Verband. "Die UEFA muss verstehen, dass wir keine Tiere sind. Wir sind Menschen, die eine Familie und Kinder zu Hause haben“, sagt Innenverteidiger Sokratis. © imago images 8/30 13. April 2017: Zwei zunächst festgenommen Verdächtige werden freigelassen. Das Motiv des Anschlags ist weiter unklar. Die Bundesanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf. © getty 9/30 15. April 2017: Marc Bartra verlässt das Krankenhaus. Zuvor berichtet er via Instagram von seiner Gefühlslage. Es seien „die härtesten 15 Minuten meines Lebens“ gewesen. Er habe nur "Schmerz, Panik und Unsicherheit" empfunden. © getty 10/30 19. April 2017: Der BVB verliert auch das Rückspiel im Fürstentum. Mit einem 1:3 scheiden die Schwarzgelben aus der Champions League aus. Von einem frühen Doppelschlag durch Mbappe und Radamel Falcao erholt sich der BVB nicht mehr. © getty 11/30 21. April 2017: Der Tatverdächtige Sergej W. wird am frühen Freitagmorgen in Tübingen von der GSG9 verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Dem 28-Jährigen wird versuchter Mord in 28 Fällen und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. © getty 12/30 Auch das Motiv wird bekannt: Sergej W. habe versucht, mit dem Tod möglichst vieler Spieler die BVB-Aktie zum Einsturz zu bringen. Zuvor habe er Verkaufsoptionen für jene Aktie erworben. © getty 13/30 6. Mai 2017: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke - für viele der Buhmann, weil er der Neuansetzung des CL-Spiels gegen Monaco zu schnell zugestimmt habe, spricht in einem Interview mit der Funke Mediengruppe offen von einem "klaren Dissens" mit Tuchel. © getty 14/30 "Irritiert" sei er von Tuchels Kritik an der schnellen Austragung des Monaco-Spiels gewesen: "Ich bewerte alles rund um das Attentat auch vor dem Hintergrund dessen, was wir intern vertraulich miteinander besprochen haben und was möglich war." © getty 15/30 Tuchel reagiert vor Spielbeginn gegen die TSG Hoffenheim sichtlich angefressen: "Ich verbiete es mir, zu diesem Zeitpunkt darauf einzugehen oder darüber nachzudenken. Wir können uns in der aktuellen Saisonphase nicht mehr ablenken lassen." © getty 16/30 7. Mai 2017: Ein Verbleib von Tuchel über den Sommer hinaus wird immer unwahrscheinlicher. In einer Analyse der Süddeutschen Zeitung üben BVB-Spieler anonym heftige Kritik an ihrem Trainer. © getty 17/30 27. Mai 2017: Der BVB findet tatsächlich einen versöhnlichen Saisonabschluss und gewinnt das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1. Doch trotzdem schwebt eine Frage über allem: Wie steht es um Tuchels Zukunft? © imago images 18/30 29. Mai 2017: Nur zwei Tage nach dem Pokalgewinn herrscht dann Klarheit. Borussia Dortmund gibt die Trennung von Tuchel bekannt. Über die genauen Gründe der Freistellungen macht der BVB keine Angaben. © imago images 19/30 Allerdings betont Schwarzgelb klar, dass "es sich bei der Ursache der Trennung keinesfalls um eine Meinungsverschiedenheizt zwischen zwei Personen" handelte. Die Maßnahme sei im Vorstand einstimmig beschlossen worden, hieß es später. © imago images 20/30 29. August 2017: Rund viereinhalb Monate nach dem Anschlag wird Sergej W. von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Insgesamt schließen sich der Klage 16 Nebenkläger, darunter auch BVB-Spieler, an. © getty 21/30 8. Januar 2018: Nach zähen Verhandlungen legt Sergej W. ein Geständnis ab, bestreitet aber jede Mordabsicht. Demnach habe er den Anschlag nur vortäuschen wollen. Die Sprengsätze seien so konzipiert worden, dass Personenschäden nicht erwartbar waren. © getty 22/30 19. März 2018: Mehrere Spieler und Thomas Tuchel sagen vor Gericht aus. Der ehemalige BVB-Coach sieht einen direkten Zusammenhang zwischen seiner Entlassung und dem Anschlag. Nachwirkungen spüre er aber nicht. © getty 23/30 Marcel Schmelzer berichtet hingen von traumatischen Folgen. Er zucke "noch immer zusammen, wenn irgendwo ein Teller runterfällt oder wenn Fahrzeuge langsam an uns vorbeifahren". © getty 24/30 Roman Weidenfeller erklärt: "Das ist noch immer Thema in der Mannschaft." Er kenne Spieler, die noch immer darunter leiden. Der Anschlag habe sein Leben "verändert". © getty 25/30 1. Juli 2018: Nachdem er das Ende seines Vertrages abgewartet hatte und dem BVB somit ein Jahr auf der Tasche lag, heuert Tuchel im Sommer 2018 bei Paris-Saint Germain an. Den von Stars gespickten Klub betreut er noch heute. © getty 26/30 27. November 2018: Das Dortmunder Schwurgericht verurteilt Sergej W. zu 14 Jahren Haft. Er wird für 28-fachen Mordversuch und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion schuldig gesprochen. © getty 27/30 15. Februar 2019: Neue Informationen zum Konflikt zwischen Tuchel und Watzke tauchen auf. In seinem Buch "Kabinengeflüster" beschreibt der Sportjournalist Pit Gottschalk die Einstellung von Tuchel zu jenem Spiel als gänzlich anders. © imago images 28/30 Tuchel behauptete beispielsweise, nur per SMS von der Neuansetzung des Monaco-Spiels zu haben. "Wir wurden überhaupt zu keiner Zeit gefragt", kritisierte er nach dem 2:3. © imago images 29/30 Allerdings soll es tagsüber eine Mannschaftsbesprechung gegeben haben, in der den Spielern freigestellt worden sei, ob sie auflaufen wollen. Angeblich seien auch Tränen geflossen. Ein Verhalten, womit Tuchel so gar nicht einverstanden gewesen sei. © getty 30/30 Es heißt, dass Tuchel sein Team nach dem traumatischen Erlebnis an den Pranger gestellt habe. "Und mit den Weicheiern soll ich die Bayern schlagen?", soll Tuchel verlauten haben. Was letztlich stimmt und was nicht, wird wohl nie ans Licht kommen.

Tuchel über den Champions-League-Titel: "Werde betrunken sein"

Tuchel wurde auch danach gefragt, wie er einen möglichen Titelgewinn in der Königsklasse feiern würde. "Ich werde betrunken sein, denn das geht schnell bei mir, zwei Gin Tonic reichen völlig aus", scherzte er er. "Aber dann kann ich einen dritten und vierten trinken und fühle mich wieder ziemlich normal. Und vom fünften werde ich wieder betrunken."

Man werde richtig viel Spaß haben, betonte er. "Ich bin vielleicht nicht der Typ, der auf Tischen tanzt, aber ich werde überglücklich sein, wenn wir gewinnen sollten. Für mein Team, meine Mitarbeiter, die Familien und wenn ich daran denke, was es meiner eigenen Familie und den Menschen um mich herum bedeutet, bis hin zu meiner Großmutter."

Tuchels Vertrag bei den Blues ist lediglich bis 2022 datiert, im Januar hatte er für Klublegende Frank Lampard übernommen. Er könne sich auch eine Vertragsverlängerung vorstellen, sagte er. "Ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein. Seit Mainz habe ich mich nicht mehr so wohlgefühlt. Es fühlt sich alles perfekt an."