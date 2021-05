Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute live im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Heute steht das Finale der Champions League zwischen Manchester City und Chelsea auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea live und in voller Länge!

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea - Termin, Anpfiff, Stadion

Wer wird der Nachfolger des FC Bayern München? Die Antwort darauf werden wir heute am späten Abend erhalten, wenn Manchester City und der FC Chelsea im Finale der Champions League aufeinandertreffen. Das Spiel um den Henkelpott beginnt um 21 Uhr im Estadio do Dragao, der Heimspielstätte des FC Porto. In diesem dürfen sich 16.500 Zuschauer das Spiel von den Tribünen aus ansehen.

Der von Thomas Tuchel trainierte FC Chelsea gewann die Champions League bisher einmal, das war im Jahr 2012. Für den frischgebackenen englischen Meister Manchester City wäre es der erste Erfolg in der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs.

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute im kostenlosen Livestream sehen - So funktioniert's

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben. Live und exklusiv könnt Ihr Manchester City gegen Chelsea bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN sehen. Das heißt aber auch, dass Ihr für die Übertragung in Form eines Abos bei beiden Anbietern bezahlen müsst.

Es gibt jedoch eine Ausnahme. DAZN schenkt allen Neukunden die ersten 30 Tage kostenlos - quasi als Test. Wenn Ihr das heutige Finale kostenlos im Livestream von DAZN sehen wollt, müsst Ihr auf der Homepage von DAZN ein Konto erstellen und Euch dann registrieren. Damit schließt Ihr kein langfristiges Abo ab, da Ihr die Vereinbarung noch vor Ablauf des Gratismonats kündigen könnt.

Hier geht's zum Gratismonat!

Ein Abo kostet bei DAZN entweder 11,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro. Aber aufgepasst! Ab August ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos! Den kostenlosen Probemonat wird es weiterhin geben.

Die Übertragung des Finales bei DAZN beginnt um 20.30 Uhr, Sky zeigt das Finale ab 20.45 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport 1 HD mit Kommentator Wolf Fuss, Sky bietet via Sky Go und Sky Ticket auch einen Livestream an.

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker

Keine Chance, das Champions-League-Finale heute live im TV oder im Livestream zu verfolgen? Dann schaut rein in den ausführlichen Liveticker von SPOX!

Hier geht's zum Liveticker Manchester City vs. Chelsea.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre