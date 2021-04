Die Champions League geht ohne die deutschen Teams in die heiße Phase. Wann das Finale der Königsklasse steigt und alle weiteren Infos zum Endspiel, bekommt Ihr hier.

Champions League, Finale: Wann ist das Endspiel?

Das Finale der Champions League findet in diesem Jahr am 29. Mai (Samstag) statt. Austragungsort ist der Atatürk-Olympiastadion in Istanbul, das bereits 2005 Endspielort des legendäres Finals zwischen der AC Milan und dem FC Liverpool war (3:3, 5:6 n.E.).

Eigentlich sollte Istanbul schon 2020 das Finale der Champions League austragen, aufgrund der Corona-Pandemie entschied man sich aber für Lissabon als Austragungsort.

© getty Das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ist Austragungsort des CL-Finals.

Champions League: Finale live im TV und Livestream

Das Champions-League-Finale könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst zeigt sowohl das Finale als auch alle restlichen Halbfinals live.

Auch Sky zeigt das Finale live im TV sowie im kostenpflichtigen Livestream via Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Neu-Kunden).

Champions League, Finale im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Endspiel live zu sehen, könnt Ihr auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene!

Champions League, Finale: Die letzten Endspiele im Überblick

Im vergangenen Jahr sicherte sich der FC Bayern den CL-Sieg gegen PSG, ehe im Jahr zuvor der FC Liverpool den Gewinn der Trophäe bejubeln durfte. Davor war der Pokal fünf Jahre lang (viermal Real Madrid, einmal FC Barcelona) fest in spanischer Hand.