FC Porto - FC Chelsea: Viertelfinale in der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea kassierte wohl zum ungünstigsten Zeitpunkt die erste Niederlage seit der Übernahme von Trainer Thomas Tuchel. Die Blues beendeten mit einer 2:5-Heimklatsche gegen den 19. West Bromwich Albion den 30. Spieltag. Heute geht es in der Champions League gegen den FC Porto.

FC Porto - FC Chelsea: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Das Hinspiel geht am heutigen Mittwoch, den 7. April, um 21 Uhr im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla über die Bühne. Wegen der Reisebeschränkungen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie bestehen, musste das Spiel an einem neutralen Ort verlegt werden. Auch das Rückspiel steigt dann in Sevilla.

Folgendes Schiedsrichterteam aus Slowenien sorgt heute für ein faires Spiel:

Schiedsrichter : Slavko Vincic

: Slavko Vincic Assistenten : Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic

: Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic Vierter Offizieller : Matej Jug

: Matej Jug Video-Assistent: Pawel Gil (Polen)

© getty Thomas Tuchel musste gegen West Brom seine erste Niederlage als Chelsea-Trainer einstecken.

FC Porto - FC Chelsea: Viertelfinale in der Champions League heute live im TV und Livestream

Die Partie FC Porto gegen Chelsea wird heute bei DAZN zu sehen sein. Die Vorberichte dazu seht Ihr bereits ab 20.30 Uhr. Durch das komplette Spielgeschehen begleiten Euch Moderator Daniel Herzog, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch.

DAZN ist einer der Anbieter, der in dieser Saison die Übertragungsrechte für die Champions League besitzt - der andere ist Sky. Zusätzlich zur Königsklasse hat DAZN auch die Europa League im Angebot und zeigt vom Wettbewerb sogar alle Spiele. Doch das ist noch bei weitem nicht alles. Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A, Nations League, WM-Qualifikation und vieles mehr findet Ihr ebenfalls auf der Plattform vor.

Wer nicht unbedingt der größte Fußballfan ist, hat zahlreiche andere Sportarten, die er mit einem DAZN-Abonnement sehen kann. Darunter die US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Rugby, Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, Wrestling, UFC und Boxen.

Auf all dies könnt Ihr mit einem Abo zugreifen. Dafür braucht Ihr nach Ablauf des kostenlosen Probemonats ein Abo, das im Monat 11,99 Euro kostet, und im Jahr 119,99 Euro.

FC Porto - FC Chelsea: Viertelfinale in der Champions League im Liveticker

Auch SPOX darf bei einem Champions-League-Viertelfinale natürlich nicht fehlen. Auf der Website gibt es für alle Fußballfans einen detaillierten Liveticker, mit dem Ihr auch keine entscheidende Spielaktion verpasst.

Hier geht's zum Liveticker: FC Porto vs. FC Chelsea.

FC Porto - FC Chelsea: Die Aufstellungen

FC Porto: Marchesin - Wilson Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Corona, Grujic, Uribe, Otavio - Marega, Luis Diaz

FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Chilwell - Mount, Werner - Havertz

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick