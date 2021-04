Im Viertelfinale der Champions League treffen heute Abend der FC Liverpool und Real Madrid in ihrem Rückspiel aufeinander. Gelingt der Mannschaft von Jürgen Klopp nach der Niederlage im ersten Aufeinandertreffen der Gegenschlag. Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Liverpool vs. Real Madrid - Anpfiff: 21 Uhr Tore: / Aufstellung

Liverpool

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Roberto Firmino, Mane Aufstellung

Real Madrid Courtois - Fede Valverde, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior Gelbe Karten /

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

FC Liverpool - Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn:

Jürgen Klopp hat trotz der Niederlage im Hinspiel noch nicht aufgegeben. Hoffnung macht dem LFC-Trainer auch eine Anekdote aus seiner Zeit als Dortmund-Coach: "Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, haben wir mal mit Dortmund gegen Madrid gespielt", sagte Klopp. "Wir haben 3:0 verloren, sie waren klar besser. Aber im Rückspiel waren wir nach 37 Minuten 2:0 vorne."

Vor Beginn:

Im Hinspiel hatten die Madrilenen die Oberhand: Zuhause setzte sich die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane mit 3:1 durch. Liverpool benötigt im Rückspiel somit einen deutlichen Sieg, um noch ins Halbfinale einziehen zu können.

Vor Beginn:

Herzlich Willkommen zum Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid im Viertelfinale der Champions League.

FC Liverpool - Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Die Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Roberto Firmino, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Roberto Firmino, Mane Real Madrid: Courtois - Fede Valverde, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior

FC Liverpool - Real Madrid: Champions League heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Reds und den Königlichen läuft exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Partie live und in voller Länge. Hier könnt Ihr auch den DAZN-Gratismonat sichern.

Bei Sky ist das Spiel somit nicht über die vollen 90 Minuten zu sehen. In der Konferenz könnt Ihr auf Sky allerdings Liverpool gegen Madrid und Dortmund gegen Manchester City im Wechsel verfolgen. Via Sky Go könnt Ihr die Konferenz auch im Livestream verfolgen.

Champions League: Die Viertelfinal-Partien im Überblick