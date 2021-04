FC Chelsea - FC Porto: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea befindet sich in der Champions League auf Halbfinalkurs und will den gegen den FC Porto nichts mehr anbrennen lassen. Hier werdet Ihr darüber informiert, wie Ihr das Viertelfinal-Rückspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und das Champions-League-Spiel FC Chelsea - FC Porto heute live sehen

Champions League, FC Chelsea - FC Porto: Termin und Spielort

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Chelsea und dem FC Porto im Rahmen des Champions-League-Viertelfinal-Rückspiels findet am heutigen Dienstag, den 13. April statt. Los geht es wie gewohnt um 21 Uhr.

Genauso wenig wie das von Chelsea mit 2:0 gewonnene Hinspiel auf portugiesischem Boden in Porto stattgefunden hat, wird auch die zweite Begegnung der Mannschaften nicht in London in der Heimstätte der Blues, der Stamford Bridge, ausgetragen. Grund dafür sind aktuell durch die Corona-Pandemie geltenden Einreisebestimmungen seitens der Politik in England und England.

Daher wird auch heute wieder in Spanien gespielt - um genauer zu sein im Stadion des im Achtelfinale an Borussia Dortmund gescheiterten FC Sevilla, dem Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Corona-bedingt werden dort keine Zuschauer auf den Tribünen Platz nehmen dürfen.

Begegnung: FC Chelsea - FC Porto

FC Chelsea - FC Porto Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Datum: 13. April 2021

13. April 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla

FC Chelsea - FC Porto: Champions League heute live im TV und Livestream

Was im Vergleich zum Hinspiel ebenfalls unverändert ist: Sky zeigt die Königsklassen-Partie zwischen dem Team von Thomas Tuchel um Antonio Rüdiger, Kai Havertz sowie Timo Werner und Porto nur in der Konferenz zusammen mit dem Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München, sodass DAZN sie ein weiteres Mal live im Einzelspiel ausstrahlt.

Die Vorberichte beginnen um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Tobi Wahnschaffe heißt Euch bei DAZN heute Abend als Moderator willkommen, zum Start in Sevilla übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Wer bislang noch kein Abonnement bei DAZN hat, kann den Dienst zunächst 30 Tage lang testen - kostenlos und uneingeschränkt. Soll es nach dem Probemonat mit einem kostenpflichtigen Abo weitergehen, kann bereits anfangs bei der Registrierung zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (119,99 Euro, einmalig) gewählt werden.

Tipp: Rechnet man die monatlichen Beiträge auf ein Jahr hoch, spart Ihr mit dem Jahresabo im Endeffekt knapp 24 Euro.

Bei DAZN bekommt Ihr in Sachen Fußball live unter anderem auch die Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 zu sehen. Ebenfalls im Programm: US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Handball, Boxen, Wintersport, Motorsport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

FC Chelsea - FC Porto: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt weder Sky noch DAZN, wollt Euch das, was sich bei Chelsea gegen Porto tut, aber trotzdem nicht entgehen lassen? Kein Problem: Der Liveticker von SPOX wird Euch über die mindestens 90 Rückspiel-Minuten auf dem Laufenden halten.

Champions League: Rückspiele im Viertelfinale