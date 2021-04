In London treffen heute Abend der FC Chelsea und der FC Porto im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals aufeinander. Ziehen die Blues in die nächste Runde ein oder gelingt den Gästen doch noch die Überraschung? Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verteidigen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Chelsea - FC Porto: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Wie auch schon im Hinspiel wird die heutige Partie im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla ausgetragen. Grund für den etwas ungewöhnlichen Spielort sind die Reisebeschränkungen aufgrund der Coronapandemie. Diese verhindern, dass ein portugiesisches Team nach England ausreisen darf.

Los geht es heute um 21 Uhr. Das Hinspiel zwischen den beiden Kontrahenten endete in der vergangenen Woche mit 2:0 für die Briten.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Chelsea gegen den FC Porto.

FC Chelsea - FC Porto, Champions-League-Viertelfinale: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - Kante, Jorginho - James, Havertz, Mount, Marcos Alonso - Werner

Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - Kante, Jorginho - James, Havertz, Mount, Marcos Alonso - Werner FC Porto: Marchesin - Wilson Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Sergio Oliveira, Uribe - Corona, Otavio - Marega, Mehdi Taremi

FC Chelsea - FC Porto: Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen den Blues und ihren Kontrahenten aus Portugal könnt Ihr live ausschließlich auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt die Partie exklusiv über die vollen 90 Minuten. Die Übertragung beginnt ab 20.30 Uhr. Als Neukunde könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Teile der Partie könnt Ihr auch auf Sky sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Dienstagsspiele in der Champions League in der Konferenz. Via Sky Go und Sky Ticket gibt es auch einen Livestream der Konferenz.

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick