FC Bayern: Schweinsteiger adelt Neymar nach Torvorlage auf Marquinhos zum 2:0

Bayern Münchens Klublegende Bastian Schweinsteiger hat PSG-Superstar Neymar nach dessen Torvorlage zum 2:0 auf Marquinhos in höchsten Tönen gelobt.

"99 von 100 Spielern hätten den Ball zum Torwart zurückgespielt. Das ist eine der besten Torvorlagen, die ich seit langer Zeit gesehen habe - und das mit seinem schwachen Fuß", schrieb der 36-Jährige während des Viertelfinal-Hinspiels zwischen PSG und dem FC Bayern via Twitter.

Neymar war nach einem PSG-Eckball an den Ball gekommen und hob das Spielgerät über die herausrückende Bayern-Abwehr in den Lauf von Innenverteidiger Marquinhos, der den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Franzosen an Manuel Neuer vorbei ins Tor schob.

Am Ende gewann PSG ein turbulentes Viertelfinal-Hinspiel mit 3:2. Nach Ansicht von Schweinsteiger sei trotz des Auswärtssiegs der Pariser aber immer noch mit einem Comeback der Bayern zu rechnen.

"Verrücktes Wetter, verrücktes Spiel, verrücktes Resultat ... noch nichts entschieden", twitterte Schweinsteiger nach Spielende.