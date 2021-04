Zwei Spiele hat das Viertelfinale der Champions League noch zu bieten. Zu beiden gibt es selbstverständlich eine Übertragung. Wie Ihr die beiden Rückspiele heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Viertelfinale: Diese Spiele stehen heute an

Zwei Spiele sind im Viertelfinale der diesjährigen Champions League noch zu spielen, heute stehen die Rückspiele zwischen dem BVB und Manchester City und das finale Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid an.

In beiden Viertelfinals setzte sich das Heimteam im Hinspiel durch, vor allem für den BVB bedeutet das dank des Auswärtstreffers beim 1:2 im Etihad-Stadium eine gute Ausgangslage. Jürgen Klopps LFC hingegen muss an der heimischen Anfield Road ein 1:3 wettmachen, um in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Champions League: Rückspiele im Viertelfinale

Termin Begegnung Hinspiel Mi., 14. April, 21 Uhr FC Liverpool - Real Madrid 1:3 Mi., 14. April, 21 Uhr Borussia Dortmund - Manchester City 1:2

© getty Marco Reus traf für den BVB zum Ausgleich.

Champions League, Übertragung: Viertelfinal-Rückspiele heute live im TV und Livestream

Ein letztes Mal in dieser Saison teilen sich DAZN und Sky die Spiele der Champions League noch auf. Während Sky heute das Rückspiel des BVB gegen ManCity überträgt und außerdem die Konferenz im Programm hat, gibt es bei DAZN die Entscheidung zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid live und exklusiv in voller Länge.

Im Livestream seid Ihr dementsprechend bei mit der SkyGo-App beziehungsweise mit einem Sky Ticket oder auf DAZN dabei.

Enthalten ist neben der CL die komplette Europa League, alle Freitagsspiele der Bundesliga und zahlreiche Spiele aus den Topligen Spaniens (Primera Division), Italiens (Serie A) und Frankreichs (Ligue 1).

Abseits des Fußballrasens überträgt DAZN unter anderem jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB, MLS), Kampfsport (MMA, Boxen) und Darts (PDC).

Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich dabei bleiben oder ohne weitere Kosten kündigen.

Champions League: Das Viertelfinale heute im Liveticker

