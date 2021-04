Das Viertelfinale der Champions League geht ab mit den Rückspielen weiter. Welches Duell wird heute von Sky im Einzelspiel live gezeigt? Hier erfahrt Ihr es.

CL: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Schafft der FC Bayern München es im Viertelfinale der Champions League noch, eine Wende herbeizuführen? Live im TV verfolgen könnt Ihr das am heutigen Dienstag, den 13. April bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt nach dem Hinspiel auch das Rückspiel des amtierenden Gewinners der Königsklasse als Einzelspiel. DAZN zeigt dafür ein zweites Mal das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Porto im Einzelspiel.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat in der vergangenen Woche in der heimischen Allianz Arena trotz einer Vielzahl von Torchancen 2:3 gegen PSG verloren, steht daher nun unter Druck. Der FCB braucht für das Weiterkommen einen Sieg mit zwei Toren Unterschied oder zum Beispiel ein 4:3 oder ein 5:4. Angestoßen wird das Spitzenspiel um 21 Uhr, zur Sache geht es im Pariser Prinzenpark.

Begegnung: Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Wettbewerb: UEFA Champions League

Runde: Viertelfinale, Rückspiel

Datum: 13. April 2021

Anstoß: 21.00 Uhr

Ort: Parc de Princes, Paris

Champions League: Sky zeigt PSG - FC Bayern heute live

Zu sehen bekommt Ihr PSG gegen Bayern bei Sky auf Sky Sport 2 HD, Übertragungsstart ist um 20.50 Uhr. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss. Zuvor könnt Ihr Euch auf demselben Kanal in "Der Dienstag der Champions" ab 19.30 Uhr einstimmen.

Termin Begegnung Hinspiel 13.04., 21.00 Uhr FC Chelsea - FC Porto 2:0 13.04., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern München 3:2 14.04., 21.00 Uhr FC Liverpool - Real Madrid 1:3 14.04., 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Manchester City 1:2

Auf das Programm des Pay-TV-Senders zurückgreifen könnt Ihr auch via Livestream mittels Sky Go und Sky Ticket.

Bei DAZN steht das entscheidende Match um den Einzug in die Runde der letzten Vier übrigens ab Mittwoch um null Uhr auf Abruf im Re-live bereit. DAZN kostet Euch im jederzeit kündbaren Monatsabo 11,99 Euro oder im Jahresabo 119,99 Euro. Die ersten 30 Tage sind für Neukunden gratis.

Champions League im Liveticker

Die Champions League mit den Bayern könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen, genauso wie die Aufgabe des FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel gegen Porto.

Champions-League-Halbfinale: Duelle, Termine

Am 27. und 28. April stehen die Hinspiele im Halbfinale der Champions League auf dem Programm, eine Woche später (4. und 5. Mai) werden die Rückspiele ausgetragen. Das Endspiel in Istanbul steigt am 29. Mai.