In der Champions League geht es heute mit den Rückspielen im Viertelfinale weiter. Welche Begegnung gibt es bei DAZN im Einzelspiel live zu sehen? SPOX klärt auf.

Verfolge Spiele der Champions League live bei DAZN - jetzt Gratis-Probemonat sichern

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Kein Verschnaufen in der Champions League: Nachdem in der vergangenen Woche die vier Viertelfinal-Hinspiele ausgetragen wurden, wird die Runde der letzten Acht in dieser Woche auch schon entschieden. Die Rückspiele stehen an.

Los geht es am heutigen Dienstag, den 13. April mit dem Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem amtierenden Königsklassen-Triumphator Bayern München (Hinspiel 3:2) sowie dem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Chelsea und dem FC Porto (Hinspiel 2:0).

CL: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Die TV-Aufteilung der Einzelspiele sieht im Vergleich zu den Hinspielen dabei unverändert aus. Während Sky erneut die Bayern gegen das französische Starensemble um Neymar und Kylian Mbappe zeigt, wird sich DAZN heute der Übertragung Chelsea gegen Porto annehmen.

Das englisch-portugiesische Kräftemessen muss dabei zum wiederholten Male auf spanischem Boden ausgetragen werden - genauer gesagt im Stadion des FC Sevilla, dem Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Grund dafür sind die geltenden Einreisebestimmungen in den jeweilen Ländern wegen der Coronavirus-Pandemie.

CL: DAZN überträgt FC Chelsea - FC Porto heute live im TV und Livestream

Anstoß ist um 21 Uhr, bei DAZN beginnt die Champions-League-Übertragung bereits um 20.30 Uhr. Tobi Wahnschaffe wird Euch als Moderator zunächst mit Experte Sebastian Kneißl begrüßen, woraufhin Marco Hagemann die Partie zusammen mit Kneißl kommentiert.

Um den Streamingdienst nutzen zu können, müsst Ihr Euch auf der Plattform registrieren. Gratis nutzen lässt sich DAZN zur Probe die ersten 30 Tage - aber auch nur, wenn Ihr Neukunden seid. Nachdem Ihr DAZN vollumfänglich getestet habt, könnt Ihr in ein kostenpflichtiges Abonnement übergehen. Zur Auswahl stehen Euch das Monatsabo (11,99 Euro monatlich) und das Jahresabo, für das 119,99 Euro fällig werden. Das Abo-Modell wählt Ihr vorab, also bei der Anmeldung zum Probemonat.

Bei DAZN bekommt Ihr die Königsklasse live angeboten, Ihr seht dort aber auch die Freitagsspiele der Bundesliga, die Europa League, die spanische Primera Division, die italienische Serie A, die französische Ligue 1 oder interessante Pokal-Wettbewerbe. Hinzu kommen jede Menge Highlights aus den verschiedenen europäischen Top-Ligen, Features, Interviews und noch mehr - schaut einfach mal auf der Plattform vorbei.

Und dann wäre da noch jede Menge Live-Sport über den Fußball hinaus: US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby, Golf und und und.

CL, Viertelfinale: Hinspiele

Termin Begegnung Hinspiel 13.04., 21.00 Uhr FC Chelsea - FC Porto 2:0 13.04., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern München 3:2 14.04., 21.00 Uhr FC Liverpool - Real Madrid 1:3 14.04., 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Manchester City 1:2

FC Bayern gegen PSG: Die Pressestimmen zur Mbappe-Gala beim FCB © getty 1/21 Der FC Bayern unterliegt PSG im Viertelfinal-Hinspiel nach einem aberwitzigen Chancenwucher und einer großen Mbappe-Show mit 2:3. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel. © Kiosko 2/21 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Das perfekte Verbrechen! Scheesterne Mbappé und Neymar: Die beiden Stars von PSG, Kylian Mbappé und Neymar, waren maßgeblich am Erfolg ihrer Mannschaft beteiligt und erzielten jeweils einen Doppelpack. Zwei Tore und zwei Assists." © Kiosko 3/21 LE PARISIEN: "Paris vollbringt Wunder! Paris zeigte beim 3:2-Sieg in München im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales eine beachtliche Leistung, darunter ein Doppelpack von Mbappé. Pochettinos Team öffnet die Tür für das Weiterkommen." © getty 4/21 LIBERATION: "Mbappe war furchterregend. Nach den letzten Ergebnissen beider Mannschaften könnte man meinen, der Fußball sei in München auf den Kopf gestellt worden. Aber nein, der Fußball gehört den Spielern, und die machen mit ihm, was sie wollen." © getty 5/21 LE FIGARO: "Spielerische Klasse, Solidarität, Erfolgswille - das sind die Schlüssel zum Pariser Wunder von München. Paris hatte den kleinen Schubs des Schicksals, der in den letzten Jahren so oft gefehlt hat." © getty 6/21 OUEST FRANCE: "Als Sieger von München reist Paris jetzt 1. Klasse." © getty 7/21 FRANCE FOOTBALL: "Der große Coup! Eine verrückte Nacht in München! Im Schneegestöber führte PSG mit 2:0, verspielte die Führung und gewann letztendlich dank des großartigen Kylian Mbappe. Die Tür zum Halbfinale ist offener denn je." © getty 8/21 LE FIGARO: "Heldenhaft! PSG stoppt Bayern im eigenen Stadion. Ultraeffizient hat sich Paris gegen die Münchner Champions-League-Sieger durchgesetzt." © getty 9/21 LE MONDE: "Eine unberechenbare PSG-Mannschaft überrascht Bayern. Die Pariser wurden im Viertelfinal-Hinspiel zwar dominiert, schlugen den Titelverteidiger aber am Mittwochabend in der verschneiten Allianz Arena dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé. © getty 10/21 ENGLAND - THE SUN: "Mbappe-Show im Münchner Schnee verhilft Pochettinos Elf zur Hinspiel-Führung gegen den Titelverteidiger." © getty 11/21 MIRROR: "Kylians Rache! Mbappe sorgt für die Revanche von PSG mit einer vernichtenden Champions-League-Show. Er erweist sich als zu stark für Titelverteidiger Bayern und macht die Allianz Arena zu seinem neuen Spielplatz." © getty 12/21 BBC: "Dieser Sieg war umso beeindruckender, weil das damals im Camp Nou passiert war und PSG jetzt erneut bei einem Riesen Europas ein Schock-Ergebnis zustande gebracht hat. Die Gäste zeigten eine taktisch brillante Leistung." © getty 13/21 DAILY MAIL: "Es war fast so, als hätte Bayern München seine Hausaufgaben nicht gemacht. Mbappe: Vielleicht wäre es besser ihn zu decken. [...] Und da war Neymar, ein Spieler, der gekränkt die Leute daran erinnern wollte, wie sehr er gewinnen will." © getty 14/21 THE GUARDIAN: "Am Ende fügte PSG Bayern die 2. Niederlage im 29. Spiel zu, aber als Revanche zählt das bis zum Abpfiff in Paris nicht. Der Job ist alles andere als erledigt nach einem Abend, an dem sich Lewandowski vollgefressen häte." © getty 15/21 SPANIEN - MARCA: "Das Duell zwischen Bayern und PSG ist auf dem Weg, epochal zu werden. Die Wiederholung des Finales war schlicht und ergreifend spektakulär, erhaben, brillant, mitreißend, denkwürdig. PSG rächte sich für die Niederlage in Lissabon." © getty 16/21 SPORT: "Süße Rache von PSG. Bayern war ein offensiver Wirbelsturm gegen die Gallier, doch Keylor Navas hielt hinten den Laden zusammen. PSG nimmt eine wertvolle Beute mit nach Paris, doch der Meister ist lange nicht tot." © Kiosko 17/21 AS: "Mbappe ist eine Bestie. Mbappe erobert München. Man braucht niemandem zu sagen, dass man die Bayern nie für tot erklären soll. Bayern vermisste Lewandowski schmerzlich." © getty 18/21 MUNDO DEPORTIVO: "Mbappe lässt Bayern gefrieren und bringt die PSG-Revanche auf den Weg. Nach seinem Hattrick im Camp Nou, trifft der französische Star im Münchener Schneefall doppelt und lässt den Champion in den Seilen hängen." © getty 19/21 EL PAIS: "Der Titelverteidiger verliert sein erstes CL-Spiel seit 2 Jahren nachdem er einen Rivalen mit 31 Schüssen belagert hat. Neymar und Mbappe verschoben das Gleichgewicht in einem Spiel, das Bayern mit Arroganz dominiert." © getty 20/21 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Unter dem Schnee von München geben Mbappé und Neymar die Show. Bayern kämpft bis zur letzten Minute, muss sich aber geschlagen geben." © getty 21/21 SCHWEIZ - BLICK: "PSG stoppt damit Bayerns Wahnsinn-Serie. Erstmals seit März 2019 verliert die Flick-Truppe in der Königsklasse. Kommenden Dienstag steigt das Rückspiel im Prinzenpark. Und der Vorteil liegt nun definitiv bei den Parisern."

Champions League im Liveticker

Die Champions League mit den Bayern und dem Ensemble von Thomas Tuchel könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Champions-League-Halbfinale: Duelle, Termine

Noch diesen Monat geht es in der Königsklasse nach dem Viertelfinale mit dem Halbfinale weiter. Die Hinspiele finden am 27. und 28. April statt, die Rückspiele am 4. und 5. Mai.