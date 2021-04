Die letzten Duelle im Viertelfinale der Champions League stehen an. Doch wie steht es um die Übertragung, welches Spiel der Königsklasse zeigt DAZN heute live im TV und Livestream? Wir verraten es Euch!

Champions League, Viertelfinale: Diese Rückspiele stehen heute an

Zwei Spiele stehen für heute auf dem Programm, mit dabei ist der BVB und sein ehemaliger Trainer Jürgen Klopp.

Die Dortmunder empfangen ab 21 Uhr den designierten englischen Meister Manchester City zum Rückspiel des Viertelfinals. Das Hinspiel entschieden die Skyblues mit 2:1 für sich.

Jürgen Klopp und sein FC Liverpool haben vor dem Rückspiel gegen Real Madrid eine etwas höhere Hypothek, das Hinspiel entschieden die Königlichen mit 3:1 für sich.

Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele heute im Überblick

Termin Begegnung Hinspiel Mi., 14. April, 21 Uhr FC Liverpool - Real Madrid 1:3 Mi., 14. April, 21 Uhr Borussia Dortmund - Manchester City 1:2

© getty Luka Modric wird im Mittelfeld bearbeitet.

CL: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Bei DAZN könnt Ihr heute das Gastspiel von Real Madrid beim FC Liverpool verfolgen. Der Streamingdienst zeigt die Begegnung live und exklusiv in voller Länge.

Start in die DAZN-Übertragung ist um 20.30 Uhr, dann begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner. Kommentieren wird Uli Hebel.

Champions League, Bundesliga und internationale Top-Ligen live: Das gibt's im gratis Probemonat bei DAZN

Enthalten ist neben der CL die komplette Europa League, sämtliche Freitagsspiele der Bundesliga und jede Menge Livespiele aus LaLiga, Serie A und Ligue 1. Zudem hat der US-Sport sein Zuhause bei DAZN gefunden, ausführlich könnt Ihr beim "Netflix des Sports" sowohl NBA als auch NFL, NHL, MLB und MLS verfolgen.

Wem das nicht reicht, sei gesagt, dass DAZN allerhand weiteren Sport im Programm hat, so etwa viele Darts-Majors, Kampfsport (MMA, Boxen) und die Handball-Champions-League. Nach Ablauf des kostenfreien Probemonats könnt Ihr entweder für wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich am Ball bleiben oder ohne weitere Kosten kündigen.

FC Liverpool im Kadercheck: Bleibt Kabak? Verliert Firmino seinen Platz in der Startelf? © getty/SPOX 1/27 Die aktuelle Saison des FC Liverpool war größtenteils zum Vergessen. Wie stellt sich der Klub von Manager Jürgen Klopp im Sommer auf? Wir machen den Check, wer bleibt und wer gehen könnte. © getty 2/27 TOR - ALISSON BECKER: Der Brasilianer ist unumstritten und bleibt auch in der kommenden Saison klare Nummer 1 der Reds. Bis Sommer 2024 ist der 28-Jährige noch an den Klub gebunden. Angeblich soll der Vertrag sogar ausgedehnt werden. © getty 3/27 ADRIAN: Beim 34-Jährigen sieht es aktuell so aus, dass er seine letzte Saison in Liverpool absolvieren wird. Ihn zieht es angeblich zurück zu Jugendklub Betis Sevilla. Im Verein soll man sich bereits nach einem Nachfolger umsehen. © getty 4/27 CAOIMHIN KELLEHER: Gegen Brighton und Wolverhampton stand der 22-Jährige in dieser Saison zwischen den Pfosten (ein Gegentor). Der Ire ist für die U23-Mannschaft spielberechtigt. Fraglich ist, ob ihm die Rolle des Ersatzkeepers zugetraut wird. © getty 5/27 ABWEHR – VIRGIL VAN DIJK: Nach seinem Kreuzbandriss wird er zum Saisonbeginn wieder dabei sein können. Aktuell versuchen die Reds, ihm die Teilnahme an der EURO im Sommer auszureden. Auch sein Vertrag (bis 2023) soll verlängert werden. © getty 6/27 JOE GOMEZ: Auch Van Dijks Nebenmann verpasste verletzungsbedingt einen Großteil der Saison. Da sich Gomez während der Länderspielreise verletzte, kassierte Liverpool immerhin von der FIFA eine Entschädigung in Höhe von zwei Millionen Euro. © getty 7/27 JOEL MATIP: Der dritte Verletzte im Bunde. Der 29-Jährige wird voraussichtlich Innenverteidiger Nummer 3 bleiben. Klopp hält aber große Stücke auf ihn. © getty 8/27 OZAN KABAK: Fraglich ist, was mit der Leihgabe von Schalke 04 passiert. Die Reds haben zwar eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro, laut übereinstimmenden Medienberichten soll Leipzigs Ibrahima Konate aber höher eingestuft werden. © getty 9/27 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Trotz seiner erst 22 Jahre gehört der Außenverteidiger zum Kern des Teams und wird trotz einer schwächeren Saison auch in der kommenden Spielzeit seinen Stammplatz sicher haben. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. © getty 10/27 NECO WILLIAMS: Der Ersatzmann von TAA unterschrieb im vergangenen Jahr einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 19-Jährige soll weiter lernen und ab und zu in der U23 zum Einsatz kommen. © getty 11/27 ANDREW ROBERTSON: Auch der Kapitän der schottischen Nationalmannschaft wird weiterhin seine Außenseite beackern. Sein Arbeitspapier läuft ebenfalls bis Sommer 2024, sogar mit einer Option auf ein weiteres Jahr. © getty 12/27 KONSTANTINOS TSIMIKAS: Der 13-Millionen-Mann kam in dieser Saison, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen, erst zur sechs Pflichtspieleinsätzen. Angeblich traut ihm Klopp nicht die Rolle als verlässlicher Back-Up zu, möglich ist daher eine Leihe. © getty 13/27 MITTELFELD – FABINHO: 2018 wechselte der Brasilianer auf die Insel, nun soll im Sommer laut der "Times" sein Vertrag (Laufzeit bis Sommer 2023) angepasst werden. Der Abräumer gehört zum Stammpersonal. © getty 14/27 JORDAN HENDERSON: Ebenfalls unantastbar ist der Kapitän. Unwahrscheinlich, dass Klopps rechter Arm, der im Juni 31 wird, überhaupt nochmal den Verein wechseln wird. © getty 15/27 GEORGINIO WIJNALDUM: Der Niederländer hat sich angeblich mit dem FC Barcelona auf einen Wechsel geeinigt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, bereits im letzten Sommer wurde er mit den Katalanen in Verbindung gebracht. © getty 16/27 NABY KEITA: 60 Millionen Euro legten die Reds 2018 für den Leipziger auf den Tisch, wirklich zurückgezahlt hat er das noch nicht. Bei ihm schwanken die Leistungen zu sehr, daher reicht es für ihn oft nur zum Einwechselspieler. © getty 17/27 THIAGO: Der Spanier ist noch nicht richtig auf der Insel angekommen. Die englischen Medien hatten sich zeitweise enorm auf ihn eingeschossen, Klopp bezeichnete die Kritik im Februar als "Bullshit“. Thiago muss in der kommenden Saison allerdings liefern. © getty 18/27 JAMES MILNER: Das Schweizer Taschenmesser ist auch im zarten Alter von 35 Jahren immer noch wertvoll für das Team. Milner besitzt noch einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison, seine Rolle dürfte die gleiche bleiben. © getty 19/27 ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN: So richtig kam der Ex-Gunner noch nicht in Fahrt. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Laut den englischen Medien ist die Wahrscheinlichkeit "hoch", dass es bei ihm im Sommer zu einem Wechsel kommt. © getty 20/27 CURTIS JONES: Der 20-Jährige war DER Nutznießer der zahlreichen Verletzungssorgen der Reds. Fraglich ist, inwiefern er auf seine Einsätze kommt, wenn wieder alle fit sind. Ein Verkauf von Oxlade-Chamberlain würde sicherlich helfen. © getty 21/27 ANGRIFF – MOHAMED SALAH: Immer wieder wird der Ägypter, der immer noch verlässlich netzt, mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Liverpool soll mit einer saftigen Gehaltserhöhung winken, aktuell läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2023. © getty 22/27 SADIO MANE: Auch Salahs kongenialer Partner wird immer wieder bei anderen Klubs gehandelt, mehr als Gerüchte sollen es aber nicht sein. Sein Vertrag läuft ebenfalls bis zum Sommer 2023. © getty 23/27 ROBERTO FIRMINO: Der Brasilianer hat ebenfalls noch bis zum Sommer 2023 Vertrag bei den Reds. Enorm wichtig für das Liverpooler Spiel - aber er schießt kaum noch Tore. Er wird sich in der kommenden Spielzeit mit Diogo Jota um Spielzeit streiten. © getty 24/27 DIOGO JOTA: Der Neuzugang der Wolves spielte zuletzt anstatt Roberto Firmino. Besonders vor seiner Verletzung im Herbst des vergangenen Jahres blitzte sein Können auf. Die Quote (12 Tore in 23 Spielen) stimmt. © getty 25/27 XHERDAN SHAQIRI: Wie bei Oxlade-Chamberlain stehen hier die Zeichen auf Trennung. Der Schweizer kommt nur sporadisch zum Einsatz. Wenn er spielt, sind seine Leistungen allerdings eher mäßig. © getty 26/27 DIVOCK ORIGI: Nach seinem überragenden Auftritt im CL-Halbfinale gegen Barcelona bekam er 2019 prompt einen Fünfjahresvertrag. Nun spielt er aber keine Rolle mehr und darf den Verein angeblich verlassen. © getty 27/27 Zur kommenden Saison erhält der Klub mit TAIWO AWONIYI, LORIS KARIUS (beide Union Berlin), TAKUMI MINAMINO (Southampton), MARKO GRUJIC (Porto), SEPP VAN DEN BERG (Preston) und KAMIL GABARA (Aaarhus) sechs Leihspieler zurück.

Champions League im Liveticker: Alle Spiele heute live

Live mit von der Partie seid Ihr auch bei uns, wir tickern Euch beide Spiele des Tages live.

Champions League: Die restlichen Termine der K.o.-Runde

Es geht Schlag auf Schlag in der diesjährigen CL: Bereits in zwei Wochen stehen die Halbfinal-Hinspiele an, eine Woche später geht es in die Rückspiele. Das Finale geht am 29. Mai in Istanbul über die Bühne.