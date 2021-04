Auch am heutigen Mittwoch stehen zwei Viertelfinal-Hinspiele der Champions League auf dem Programm. SPOX verrät Euch, welche Partie DAZN live in voller Länge zeigt.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Da sich DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison mit Sky teilt, hat der Streaminganbieter am heutigen Mittwoch (7. April) nur eine Partie live im Programm. Dabei handelt es sich um das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Porto und dem FC Chelsea.

Das Parallelspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain könnt Ihr hingegen bei Pay-TV-Sender Sky sehen.

DAZN beginnt eine halbe Stundevor Anpfiff, also um 20.30 Uhr, mit der Vorberichterstattung. Dann gehen Moderator Daniel Herzog und Experte Ralph Gunesch auf Sendung. Das Spiel kommentieren wird Lukas Schönmüller.

Darüber hinaus könnt Ihr rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie des Titelverteidigers aus München gegen den französischen Hauptstadtklub sehen.

Aber auch abseits der Königsklasse hat DAZN jede Menge Live-Fußball zu bieten, darunter die Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa League und LaLiga.

Champions League: Die Viertelfinal-Hinspiele im Überblick

Tag Heim Gast Dienstag Manchester City Borussia Dortmund Dienstag Real Madrid FC Liverpool Mittwoch Bayern München Paris Saint-Germain Mittwoch FC Porto FC Chelsea

Champions League, Viertelfinale: Liveticker bei SPOX

Solltet Ihr unterwegs sein oder keine Möglichkeit haben, die Champions League am heutigen Mittwoch live zu sehen, könnt Ihr bei SPOX auf die ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürllich keine Tore.

FC Chelsea verliert Generalprobe deutlich

Trainer Thomas Tuchel musste am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage in seinem 15. Pflichtspiel mit dem FC Chelsea einstecken. Gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion verloren die Blues deutlich mit 2:5.

Chelsea war gegen den Tabellenvorletzten durch Christian Pulisic in Führung (27.) gegangen, ehe die Gelb-Rote Karte für Thiago Silva wegen wiederholten Foulspiels (29.) die Partie kippte. Ein Doppelpack von Matheus Pereira brachte die Gäste noch vor der Pause in Führung.

Callum Robinson (63. und 90.+1.) und Mbaye Diagne (68.) erzielten die weiteren Tore. Mason Mount machte das zwischenzeitliche 2:4 aus Sicht der Londoner.

