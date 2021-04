BVB: So kommt Borussia Dortmund weiter ins Halbfinale der Champions League

Trotz einer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City hat Borussia Dortmund nach wie vor gute Chancen das Halbfinale zu erreichen. SPOX zeigt euch, wie der BVB in die Runde der letzten vier Mannschaften einziehen kann.

BVB: So kommt der Borussia Dortmund weiter ins Halbfinale der Champions League

Auch nach der Niederlage im Hinspiel hat der BVB noch alle Möglichkeiten, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Beim 1:2 in Manchester traf Marco Reus zehn Minuten vor Spielende zum 1:1-Ausgleich nachdem Kevin de Bruyne ManCity früh in Führung gebracht hatte. Erst in der letzten regulären Spielminute erzielte Phil Foden den Siegtreffer für die Skyblues. In den folgenden Abschnitten erklären wir Euch, bei welchen Szenarien in die Runde der letzten vier Teams einziehen wird.

Der BVB gewinnt das Spiel mit 1:0. Bei diesem Ergebnis würde den Schwarz-Gelben die Auswärtstorregel zu Gute kommen.

Der BVB gewinnt das Spiel mit 2+ Toren Unterschied.

Führt der BVB mit 2:1 nach 90 Minuten (Egalisierung des Hinspiel-Ergebnisses), geht die Partie in die Verlängerung. Fallen auch dort keine Tore, wird der Sieger im Elfmeterschießen entschieden.

Definitiv ausgeschieden ist Borussia Dortmund bei einem Unentschieden oder einer Niederlage.

Dortmund gegen Manchester City live im TV und Livestream

Im Free-TV wird es heute keine Livebilder von der Partie zwischen dem BVB und Manchester City geben. Livebilder gibt es stattdessen bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung live und in voller Länge. Ab 19.30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff, begrüßen Euch Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann. Kommentiert wird das Spiel dann von Kai Dittmann.

Für den Livestream von Sky benötigt man ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Circa 40 Minuten nach Spielende sind bei SPOX und bei DAZN, das das Parallelspiel zwischen dem dem FC Liverpool und Real Madrid überträgt, die Highlights der Partie Dortmund gegen Manchester City zu sehen.

Champions League im SPOX-Liveticker

Alle vier Partien des Viertelfinals haben wir bei SPOX selbstverständlich auch als Liveticker im Angebot.

Champions League: Die Viertelfinal-Partien im Überblick