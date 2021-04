BVB - Manchester City: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund fordert Manchester City zum Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel heraus. Für den BVB besteht noch berechtigte Hoffnung auf ein Weiterkommen. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

"Wenn du sie rausschmeißt, ist es natürlich eine Weltsensation", hatte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinals über Gegner Manchester City zu SPOX und DAZN gesagt.

Jetzt, nachdem das Hinspiel absolviert wurde, darf sich der BVB nach wie vor berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in das Halbfinale machen. Das erste Kräftemessen auf englischem Boden wurde nämlich lediglich knapp mit 1:2 verloren - und das auch nur durch Citys Siegtreffer in der 90. Minute durch Phil Foden.

Am heutigen Mittwoch, den 14. April steigt das alles entscheidende Rückspiel im Dortmunder Signal Iduna Park. Wegen der öffentlichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden die Borussen vor Ort aber nicht auf die Unterstützung ihrer Fans setzen können.

Begegnung: Borussia Dortmund - Manchester City

Borussia Dortmund - Manchester City Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Datum: 14. April 2021

14. April 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

BVB - Manchester City: Champions League heute live im TV und Livestream

Um BVB gegen ManCity heute live im TV zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. DAZN hatte das Hinspiel gezeigt, nun überträgt der Pay-TV-Sender. Die Begegnung wird auf Sky Sport 2 zu sehen sein und von Kai Dittmann kommentiert. Die Übertragung zu dem Einzelspiel beginnt um 20.50 Uhr, ab 19.30 Uhr seid Ihr auf demselben Channel richtig, wenn Ihr Euch heißmachen wollt. Dort läuft die Vorab-Sendung "Der Mittwoch der Champions".

Zugreifen könnt Ihr auf das Sky-Programm heute auch via Livestream mit Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Neukunden). Somit habt Ihr die Gelegenheit, BVB gegen City auf dem Endgerät Eurer Wahl zu schauen. Der Sender bietet Euch darüber hinaus ein Spieltagsticket für 15 Euro an, das noch bis Donnerstagmorgen um 0.20 Uhr gültig ist.

Mit von der Partie sein könnt Ihr heute auch bei SPOX. Mit unserem Liveticker entgeht Euch nichts davon, was sich im Dortmunder Stadion tut.

Manchester City - Borussia Dortmund: Die Pressestimmen zum Champions-League-Viertelfinale © getty 1/15 Borussia Dortmund hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League knapp mit 1:2 gegen Manchester City verloren. Die internationale Presse lobt Dortmunds Kampfgeist und einen BVB-Youngster - doch um Erling Haaland handelt es sich dabei nicht. © getty 2/15 Guardian: "Es war eine Nacht, in der es möglich war, die seltene Angst Manchesters zu spüren. City konnte seine gewohnte Kontrolle gegen ein Team, das am Tiefpunkt angekommen war, nicht durchsetzen. City fand aber einen Weg, um zu gewinnen." © getty 3/15 Sun: "Fodens später Treffer rettet die Gastgeber. Er stahl damit Erling Haaland das Rampenlicht. Pep Guardiolas Mannschaft wird noch einiges zu tun haben, wenn es nächste Woche nach Deutschland geht." © getty 4/15 Sun: "Die Wiederholung zeigte, dass Ederson [bei Bellinghams aberkanntem Treffer] mit einem blauen Auge davongekommen war." © getty 5/15 Daily Mirror: "Bellingham ist brillant. Er ist immer noch erst 17. Es ist ein Witz, wie gut er ist und wie gut er werden könnte. Bellingham rechtfertigt den Hype, indem er aus Haalands Schatten tritt." © getty 6/15 BBC: "Haaland und Foden: Die Champions-League-Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund wurde schon vorher als großes Aufeinandertreffen der populärsten 20-Jährigen im Fußball beschrieben - und das bewahrheitete sich." © getty 7/15 Times: "Erling Haaland ist die Antithese zum Pep-Fußball, aber genau das, was Manchester City noch braucht." © getty 8/15 Daily Mail: "Der späte Treffer von Foden verschafft Manchester einen knappen Vorteil." © getty 9/15 The Athletic: "Manchester City führt im Viertelfinal-Duell - aber es gibt mehr Fragen als Antworten" © getty 10/15 El Mundo Deportivo: "Das Ding ist lange nicht durch. Es war keine überzeugende Leistung der Citizens. Die Borussia wird sicherlich in Dortmund das Kriegsbeil ausgraben." © getty 11/15 Sport: "Die ganze Welt schaute auf Haaland, doch die meisten hatten Foden nicht auf der Rechnung. Macht man Fehler, ist City erbarmungslos. Der Heber von Reus nach toller Vorlage von Haaland lässt Dortmund am Leben. Dortmund zeigte Herzblut und Mut." © getty 12/15 AS: "Die Ängste der Vergangenheit tauchten für Manchester City mit dem zwischenzeitlichen Unentschieden wieder auf. Sensationell war die Vorlage Haalands beim Ausgleich durch Marco Reus. Borussia gab sich keine Blöße und hielt gut dagegen." © getty 13/15 Marca: "City hatte mehr Chancen, trotzdem war es ein mäßiges Spiel der Engländer. Die Gespenster Guardiolas im Viertelfinale können in Dortmund wieder auftauchen. Es ist noch alles offen." © getty 14/15 Marca: "Der rumänische Schiedsrichter hat einen großen Fehler gemacht, der angesichts des knappen Ergebnisses im Knockout entscheidend sein könnte." © getty 15/15 Gazzetta dello Sport: "Foden rettet Guardiola" - "Guardiola jubelt auf den letzten Drücker: City gewinnt, aber Dortmund lebt."

BVB - Manchester City: Vorraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Reyna, Haaland, Reus. - Trainer: Terzic

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Reyna, Haaland, Reus. - Trainer: Terzic Manchester: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Silva, Foden. - Trainer: Guardiola

