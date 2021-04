BVB vs. City - Phil Foden gegen Mateu Morey: Das Schlüsselduell mit Vorgeschichte

Phil Foden stellte Mateu Morey im Hinspiel zwischen Manchester City und dem BVB vor große Probleme. Passiert das auch im Rückspiel (21 Uhr im LIVETICKER)? Ein Schlüsselduell mit Vorgeschichte.

Wenn Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Mateu Morey an den 28. Oktober 2017 denkt, denkt er vermutlich auch an Phil Foden. Für die damals 17-Jährigen war es ihr bis dato wahrscheinlich größter Tag als Fußballer, mit den Auswahlen Spaniens und Englands trafen sie im U17-WM-Finale in der indischen Metropole Kalkutta aufeinander.

Knapp ein halbes Jahr zuvor waren sich Morey und Foden schon einmal in einem bedeutenden Spiel begegenet. Damals, im EM-Finale der U17, hatte noch der heutige BVB-Profi das bessere Ende für sich, erzielte sogar ein Tor und gewann mit Spanien schließlich im Elfmeterschießen. Doch an jenem 28. Oktober in Kalkutta sollte alles ganz anders laufen.

Spanien um Morey und den inzwischen bei Manchester City gelandeten Ferran Torres gegen England um Callum Hudson-Odoi oder eben Foden. Und für Letzteren wurde es das erste ganz große Glanzlicht auf internationaler Bühne, führte er die jungen Three Lions nach 0:2-Rückstand doch mit zwei Toren noch zu einem 5:2-Erfolg und folglich zum WM-Titel.

Foden begeistert bei U17-WM: "Wie gut ist mein Bro, bitte?"

Doch nicht nur Fodens Treffer blieben in Erinnerung. Das Eigengewächs von Manchester City überragte auch abseits des Zählbaren, war an fast jeder Offensivaktion beteiligt, hatte schon die Drehungen drauf, die Ballannahmen, die Pässe aus dem Fußgelenk, die er seither kontinuierlich auf immer höhere Levels hieven konnte. Foden war so gut, dass sogar England-Legende Gary Lineker zu Twitter griff und frohlockte: "Welch ein Talent dieser Phil Foden zu sein scheint."

Und auch City-Linksverteidiger Benjamin Mendy, der Foden natürlich bestens kannte, nachdem das Juwel schon mehrfach im Kader der ersten Mannschaft gestanden hatte, beteiligte sich an den Lobeshymnen: "Phil, nach dem Spiel musst du einen Drogentest machen", twitterte er. "Wie gut ist mein Bro, bitte?"

Morey wusste also genau, was auf ihn zukommt, als er sich vergangenen Dienstag im direkten Duell Foden gegenübersah. Geholfen hat ihm das nicht. Foden stellte Morey dauernd vor Probleme, ganz schlecht sah der inzwischen 21-jährige Spanier bei einer Szene in der zweiten Halbzeit aus, als Foden ihn in vollem Lauf tunnelte und Morey auch noch unglücklich ausrutschte.

Phil Foden stellte Mateu Morey vor große Probleme

Morey konnte die Kreise des englischen Nationalspielers nicht einschränken, ihm nicht die Lust am Spiel rauben. Auch vor dem 0:1 nicht, als er nicht mehr rechtzeitig zurück war, um Foden am Querpass auf Riyad Mahrez zu hindern, der letztlich Citys Führungstor für Kevin De Bruyne auflegte.

Nach rund 80 Minuten nahm BVB-Trainer Edin Terzic Morey runter, ersetzte ihn durch Thomas Meunier. Auch der Belgier bekam Foden allerdings nicht in den Griff, lief vor dessen Treffer zum 2:1-Sieg für die Skyblues unglücklich unter dem Ball durch.

Foden hat mittlerweile den Sprung zur Stammkraft bei City geschafft. Er gilt als Lieblingsschüler von Trainer Pep Guardiola, der ihn endlich auch regelmäßig von Beginn an einsetzt, in der Champions League immer auf Foden baut. Auch im Hinspiel gegen den BVB zahlte sich das aus, in England waren Presse und Experten hinterher voll des Lobes für den 20-Jährigen.

Phil Foden vs. Mateu Morey: Schlüsselduell im Rückspiel

"Foden, ich liebe Dich", twitterte zum Beispiel Ex-City-Verteidiger Micah Richards, der als Experte für BBC und Sky arbeitet. Auch am Mittwoch wird das Duell zwischen Morey und Foden auf Dortmunds rechter Seite eines der entscheidenden sein. Kann der 2019 aus Barcelonas Nachwuchs nach Dortmund gekommene Morey den Supertechniker auf der Gegenseite erfolgreich an seinem kreativen Wirken hindern, bricht City ein wichtiger Teil der Offensiv-Maschinerie weg.

Sollte das gelingen, steigen logischerweise die Chancen des BVB, noch ins Halbfinale einzuziehen - und Morey würde sich an den 14. April 2021 deutlich lieber zurückerinnern als an den 28. Oktober 2017.

