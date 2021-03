Champions League: Wer zeigt / überträgt FC Bayern - Lazio Rom heute live im TV und Livestream?

Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel scheint der Viertelfinaleinzug für den FC Bayern nur noch Formsache. Wer die Partie in der Champions League gegen Lazio Rom heute überträgt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern - Lazio Rom: Wann und wo findet die Partie statt?

Ausgetragen wird das Achtelfinal-Rückspiel im Champions-League-Wettbewerb 2020/21 am heutigen Mittwoch, 17. März. Los geht's um 21 Uhr.

Als Spielstätte dient die Allianz Arena im Norden Münchens, die bei internationalen Spielen zu Nicht-Corona-Zeiten 70.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern - Lazio Rom heute live im TV und Livestream?

Die Partie FC Bayern gegen Lazio Rom ist heute live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender teilt sich die Übertragungsrechte an der diesjährigen Saison in der Königsklasse mit DAZN. Während das Einzelspiel FC Chelsea gegen Atletico Madrid von Streamingdienst übertragen wird, kümmert sich Sky um die Bayern.

Dort habt Ihr die Wahl zwischen der Konferenzschaltung auf Sky Sport 1 HD und dem Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Ab 20.50 Uhr begrüßt Euch Kommentator Kai Dittmann aus der Allianz Arena. Als Sky-Abonnent könnt Ihr neben dem TV-Bild auch auf einen Livestream via Sky Go zugreifen. Ohne Abo könnt Ihr auch kurzfristig via Sky Ticket dabei sein.

DAZN versorgt Euch neben zahlreichen exklusiven Livespielen bereits kurz nach Spielende mit den Höhepunkten aller Partien in der Königsklasse. Diese stehen circa 40 Minuten nach dem Schlusspfiff auf der Plattform bereit. Auch mit der Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1, Europa League und MLS kommen Fußballfans beim Streamingdienst auf ihre Kosten.

© getty Bei der Hinspielniederlage gegen Bayern kein Faktor: Ciro Immobile.

Champions League: FC Bayern gegen Lazio heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt aber trotzdem bei der Partie des FC Bayern dabei sein? Dann bietet Euch SPOX eine Alternative!

Dort tickern wir sämtliche Champions-League-Spiele live und ausführlich. Somit verpasst Ihr keine entscheidende Szene vom Bayern-Spiel.

Hier findet Ihr den Liveticker FC Bayern vs. Lazio Rom.

FC Bayern vs. Lazio Rom: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern-Coach Hansi Flick hat die Qual der Wahl, lediglich auf Douglas Costa, Corentin Tolisso und Tanguy Nianzou muss er verzichten. Als Alternativen stehen Kingsley Coman, Niklas Süle oder auch Lucas Hernandez bereit.

Bayern : Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski Lazio: Reina - Patric, Acerbi, St. Radu - Lucas Leiva - Marusic, S. Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic - F. Caicedo, Immobile

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick

Ins Parallelspiel gegen Atletico Madrid geht der FC Chelsea mit einem 1:0-Vorsprung. Für den goldenen Treffer sorgte Olivier Giroud per Fallrückzieher.