Nach der 1:2-Niederlage beim FC Porto ist Juventus Turin im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zum Siegen verdammt. Schaffen Cristiano Ronaldo und Co. die Wende? Hier gibt's die Partie im Liveticker.

Juventus Turin - FC Porto: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo hat übrigens seit jenem 1:2 in Porto nicht mehr verloren. Es gab drei Siege und ein Unentschieden. Porto hatte zuletzt zweimal in Folge nicht gewonnen (ein Remis, eine Pleite), am Wochenende aber wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Kurzum: Das dürfte heute spannend werden.

Wenn Juventus Turin und der FC Porto aufeinandertreffen, sollte klar sein: Juve ist Favorit. Das wäre sicherlich auch ohne Cristiano Ronaldo in den Reihen der "Alten Dame" so. Und dennoch: Stand jetzt wären die Italiener ausgeschieden. Das Hinspiel gewann Porto 2:1. Die Turiner hatten sogar Glück, dass ihnen in der Schlussphase in Form von Federico Chiesa ein wichtiges Auswärtstor gelang. Bedeutet: Heute würde Juve theoretisch auch ein 1:0 reichen, um ins Viertelfinale zu gelangen.

Willkommen im Liveticker zum Duell zwischen Juventus Turin und dem FC Porto. Das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr angestoßen, Schauplatz ist das Juventus Stadium in Turin.

Juventus Turin - FC Porto: Voraussichtliche Aufstellungen

Juventus Turin: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Sandro - Ramsey, Rabiot - McKennie, Chiesa - Morata, Ronaldo

Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Sandro - Ramsey, Rabiot - McKennie, Chiesa - Morata, Ronaldo FC Porto: Marchesin - Manafa, Pepe, Leite, Zaidu - Oliveira, Uribe - Corona, Otavio - Marega, Taremi

Juventus Turin - FC Porto: Champions League heute im TV und Livestream

