Vier Achtelfinal-Rückspiele stehen in der Champions League noch aus, auch zwei weitere deutsche Klubs haben noch eine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Hier erfahrt Ihr, welches Spiel heute live von Sky im TV und Livestream gezeigt wird.

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Sky zeigt heute das Champions-League-Spiel Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender teilt sich in der K.o-Runde die Übertragungsrechte mit DAZN und zeigt in dieser Woche beide Spiele mit deutscher Beteiligung.

Der Fußball-Dienstag auf Sky beginnt heute um 19.30 Uhr mit dem "Dienstag der Champions", der von Michael Leopold auf Sky Sport 1 moderiert wird. Die Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer stehen ebenfalls bereit. Um 20.50 Uhr gesellt sich dann Martin Groß zu der Crew und kommentiert das Spiel live auf Sky Sport 2.

Alternativ könnt Ihr ManCity-Gladbach auch gemeinsam mit dem Parallelspiel Real Madrid - Atalanta Bergamo in der Dienstags-Konferenz ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 1 verfolgen. Anschließend habt Ihr ab 23 Uhr die Wahl zwischen der Analyse zum Spiel auf Sky Sport 2 oder "Alle Spiele, Alle Tore" auf Sky Sport 1.

Alle genannten Übertragungen könnt Ihr auch per Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App live verfolgen.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Alle wichtigen Infos

Das Rückspiel findet aufgrund der besonderen Sicherheitsmaßnahmen auf neutralem Boden statt. Am heutigen Dienstag (16. März) um 21 Uhr wird die Partie in der Puskas Arena in Budapest von folgender Crew angepfiffen:

Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Assistent: Igor Demeshko (Russland)

Assistent: Maksim Gavrilin (Russland)

Vierter Offizieller: Alexey Kulbakov (Belarus)

Video-Assistent: Vitaly Meshkov (Russland)

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Das Hinspiel

"Es war ein absolutes Top-Team, das wir zu bespielen und bekämpfen hatten. Das haben wir gespürt und war uns vorher klar. Wir wollten mutig auftreten und haben das auch hinten raus probiert", so resümierte Gladbach-Trainer Marco Rose das Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City auf DAZN, in dem die Fohlen durchaus höher als 0:2 hätten verlieren können.

"In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig die einfache Tiefe gefunden, aber trotzdem relativ gut verteidigt und nicht so viel zugelassen. Wir bekommen zwei identische Gegentore in Situationen, die wir vorher besprochen hatten. Es ist einfach unglaublich schwer gegen sie im Moment", führte Rose aus.

Für Gladbach wird es im Rückspiel noch deutlich schwieriger werden gegen eine Citizens-Defensive, die keinen Druck haben wird, nach vorne zu öffnen. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist dank dem Einbruch vom FC Liverpool auf dem Weg zu einer ungefährdeten Meisterschaft und hat erst 21 Tore in 30 Premier-League-Partien kassiert - bester Wert in der englischen Liga.

Champions League: Manchester City gegen Gladbach heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt die Livebilder nicht empfangen? Kein Problem, natürlich könnt Ihr das Duell zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick