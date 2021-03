Champions League, Viertelfinale: Datum, Termin, Auslosung, TV-Übertragung

Bald steht in der Champions League das Viertelfinale an. Alle Infos zum Datum, den Terminen, der Auslosung und der Übertragung im TV findet Ihr hier.

Champions League, Viertelfinale: Datum, Termine

Die Viertelfinalhinspiele in dieser Saison sind für Dienstag, den 6. April, und Mittwoch, den 7. April, angesetzt. Anstoß ist wie gewohnt um 21 Uhr.

Die Rückspiele finden bereits eine Woche später statt, also am Dienstag, den 13. April, und Mittwoch, den 14. April.

Die Begegnungen, die in der ersten Spielwoche am Dienstag ausgetragen wurden, finden in der zweiten Woche am Mittwoch statt - und umgekehrt.

Champions League, Termine: So geht es ab dem Viertelfinale weiter

Runde Termine Viertelfinale, Hinspiele 6./7. April Viertelfinale, Rückspiele 13./14. April Halbfinale, Hinspiele 27./28. April Halbfinale, Rückspiele 4./5. Mai Finale 29. Mai

Champions League, Viertelfinale: Wann ist die Auslosung?

Bereits zwei Tage nach dem Abschlussspiel des Achtelfinals werden die Begegnungen fürs Viertelfinale gezogen, Termin ist also der 19. März. Um 12 Uhr startet die Auslosung im schweizerischen Nyon.

Im gleichen Event werden auch die Halbfinalpartien gelost. Dabei werden zwei Viertelfinalpaarungen zusammengelost. Die Sieger derer treffen in der Vorschlussrunde aufeinander. Außerdem steht die Auslosung der Europa League auf dem Programm.

Im Livestream lässt sich das Ganze unter anderem bei DAZN verfolgen.

Champions League: So seht Ihr das Viertelfinale live im TV und Livestream

Auch das Viertelfinale werden sich Sky und DAZN aufteilen, eine Free-TV-Übertragung wird es nicht geben.

Welcher der beiden Sender welches Spiel zeigt, steht noch nicht fest. Klar ist lediglich, dass Sky alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung im Programm haben wird. Zudem zeigt der Pay-TV-Sender an jedem Spieltag die Konferenz.

Ab dem Halbfinale zeigen dann beide Sender alle Spiele, außerdem würde ein Finale mit deutscher Beteiligung im Free-TV zu sehen sein.

