PSG: Neymar fällt wochenlang aus und fehlt auch gegen den FC Barcelona

Superstar Neymar wird dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei seinem Ex-Verein FC Barcelona fehlen. Dies bestätigte sein Klub am Donnerstagnachmittag.

Der 28 Jahre alte Brasilianer hatte sich am Vortag beim 1:0 (0:0) in der Runde der letzten 32 beim Zweitligisten SM Caen eine Adduktorenverletzung zugezogen.

Wie PSG mitteilte, wird Neymar rund vier Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Ein Einsatz im Rückspiel gegen Barca am 10. März ist damit offen. Neymar hatte in der Saison 2016/17 beim denkwürdigen 6:1 Barcas im Achtelfinal-Rückspiel nach dem 0:4 im Hinspiel mit den Treffern zum 4:1 (88.) und 5:1 (90.+1) zum "Wunder von Barcelona" beigetragen.

Gegen Caen war der Pariser 222-Millionen-Transfer von 2017 in der 60. Minute nach zwei härteren Fouls innerhalb kurzer Zeit augenscheinlich unter Schmerzen vom Feld gegangen. Vor seiner Verletzung hatte Neymar das 1:0 durch Moise Kean (49.) aufgelegt. Ex-Weltmeister Julian Draxler stand am Mittwochabend ebenso wie Thilo Kehrer in der Startelf.