Champions League - Klopp lobt Kabak nach Sieg gegen Leipzig: "Tolles Spiel gemacht"

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat Verteidiger Ozan Kabak nach seinem gelungenen Champions-League-Debüt für die Reds gelobt.

"Ozan hat ein tolles Spiel gemacht", sagte Klopp nach dem 2:0 (0:0)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig: "Ich bin sehr zufrieden, weil beide Dinge heute gefragt waren: Das Verteidigen und Absichern und auch das Fußballerische. Er war in der Luft stark, er war im Eins-gegen-Eins stark und er hat im Verbund gut verteidigt."

Kabak war im Winter als Leihspieler vom Bundesligisten Schalke 04 nach Liverpool gekommen, da das Klopp-Team in der Abwehr große Verletzungssorgen plagen. Gleich bei seinem Debüt in der Premier League am vergangenen Samstag hatte der türkische Nationalspieler bei der 1:3-Niederlage bei Leicester City schwer gepatzt.

Gegen Leipzig bildete Kabak am Dienstag wieder mit Kapitän Jordan Henderson die Innenverteidigung und Klopp gefiel, wie schnell sich der 20-Jährige an die hohe Verteidigungslinie des englischen Meisters angepasst hat. "Wir verteidigen sicher höher, als es Schalke gemacht hat. Er hat das Tempo dafür, aber ist das nach der Zeit bei Schalke nicht mehr gewohnt", sagte Klopp.

Klopp sprach auch über einen möglichen vorzeitigen Abschied aus Liverpool aufgrund der derzeitigen Schwächephase in der Liga. "Alles Quatsch. Da gibt es nicht mal Tendenzen", sagte er bei Sky: "Ich brock mir die Probleme selber ein und muss sie dann auch selber auslöffeln. Mir zahlt keiner eine Abfindung und sagt 'Geh nach Hause', ich muss das immer schön selber machen. So ist es diesmal auch, und so wird es gemacht."