Das Hinspiel der Champions-League-Achtelfinalrunde zwischen RB Leipzig und FC Liverpool musste coronabedingt nach Budapest verlegt werden. Doch wo und wann findet das Rückspiel statt? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Das Hinspiel zwischen RB Leipzig und FC Liverpool steigt am heutigen Dienstag, 16. Februar, nicht in der Leipziger Red Bull Arena, sondern in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Der Grund: Wegen den in Deutschland getroffenen Corona-Maßnahmen durften die Reds nicht einreisen, da Großbritannien zu den Corona-Mutations-Ländern zählt.

Champions League: Wann und wo findet das Rückspiel zwischen RB Leipzig und FC Liverpool statt?

Ob im Rückspiel, das am Mittwoch, den 10. März, über die Bühne geht, wie geplant an der Anfield Road in Liverpool gespielt wird, ist noch unklar. Denn laut der sächsischen Corona-Schutzverordnung ist im Falle einer Einreise nach Großbritannien eine zweiwöchige Quarantäne vorgeschrieben. Auch für die Profi-Fußballer gibt es da keine Ausnahmen.

Daher will die UEFA, dass der Champions-League-Sieger von 2019 vorher bereits nach einem potenziellen Ausweichort sucht. Eine erneute Austragung in Budapest steht ebenso im Raum.

© getty Der FC Liverpool befindet sich nach drei Niederlagen in Folge in einer kleinen Krise.

RB Leipzig vs. Liverpool: Das Champions-League-Hinspiel im TV und Livestream

Für das Hinspiel heute Abend ist hingegen alles schon geklärt - auch die Übertragung. DAZN zeigt das Spiel live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung startet um 20.30 Uhr. Das Team bestehend aus Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner ist im Einsatz.

Zusätzlich zu zahlreichen Spielen der Königsklasse bietet DAZN alle Spiele der Europa League und ausgewählte Partien der stärksten nationalen Ligen Europas (Serie A, Ligue 1, Primera Division, Bundesliga) an. Ihr wollt aber nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten verfolgen?

Dann ist DAZN der perfekte Ansprechpartner für Euch. Handball, Darts, US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Wintersport, Radsport, Motorsport, UFC, Bellator, WWE, Boxen und Rugby - das alles findet Ihr auf der Plattform.

Dafür braucht Ihr ein Abonnement, das pro Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet. Zuvor habt Ihr die Möglichkeit, DAZN einen Monat kostenlos zu testen.

RB Leipzig vs. Liverpool: Das Champions-League-Hinspiel im Liveticker

Champions-League-Fans, die keinen Zugang zum DAZN-Angebot haben, können als Ersatz im Liveticker von SPOX mitlesen. Damit verpasst Ihr auch keine wichtige Aktion. Auch das Achtelfinalspiel zwischen dem FC Barcelona und PSG findet Ihr auf der Webseite im Liveticker.

