Champions League - Sandro Wagner schwärmt von Citys Rodri: "Mit Kimmich der beste Sechser der Welt"

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner hat während der Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem englischen Spitzenklub Manchester City ein Loblied auf Mittelfeldspieler Rodri gesungen. Der Abräumer der Citizens sei "einer meiner Lieblingsspieler weltweit", schwärmte Wagner als Co-Kommentator bei DAZN.

Rodrigo spielte gemeinsam mit Bernardo Silva, dem Torschützen zum 0:1, und Ilkay Gündogan vor Manchesters Viererkette und hinterließ bei Wagner einen blendenden Eindruck: "Er hat alles. Er ist mit Josh Kimmich der beste Sechser der Welt. Er hat auch sein Trikot in der Hose, so stelle ich mir einen Sechser vor.

Damit nicht genug der Lobhudelei. Wagner erklärte auch, ohne Rodri hätte die spanische Nationalmannschaft gegen Deutschland im vergangenen November "nur" 3:0 statt 6:0 gewonnen und meinte: "Wenn ich ein Bäcker wäre und ich mir einen Sechser backen müsste, dann käme er aus dem Backofen raus."

Rodris Qualitäten hatten sich vor geraumer Zeit bereits bis nach Deutschland, genauer gesagt zu Wagners Ex-Klub Bayern München rumgesprochen. Der Rekordmeister der Bundesliga zeigte im Sommer 2019 Interesse an dem heute 24-Jährigen, der damals noch bei Atletico Madrid kickte.

Allerdings entschied sich Rodri damals gegen einen Wechsel an die Isar und heuerte stattdessen bei City an. 70 Millionen Euro Ablöse flossen für ihn nach Madrid. "Für mich gab es keine anderen Optionen mehr, nachdem ich erfahren habe, dass City interessiert ist", sagte Rodri nach seinem Wechsel: "Ich habe nie an der Entscheidung gezweifelt."

Sein Vertrag beim Tabellenführer der Premier League läuft noch bis 2024. In dieser Saison absolvierte er 34 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und drei Assist gelangen.