Champions League: RB Leipzig trägt Heimspiel gegen den FC Liverpool in Budapest aus

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool findet in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Dies teilte die UEFA am Sonntagmittag offiziell mit.

Der Verband bestätigte außerdem, dass Datum und Uhrzeit der Austragung unverändert bleiben. RB tritt damit am 16. Februar um 20 Uhr gegen den englischen Meister an.

Die Sachsen hatten sich seit mehreren Tagen um einen alternativen Austragungsort bemüht, da Liverpool aktuell wegen der Coronapandemie und der Virusmutation nicht nach Deutschland einreisen darf. Auch das Tottenham Stadium in London war als Spielstätte im Gespräch.

Hätte Leipzig keinen anderen Austragungsort gefunden, wäre die Partie mit 3:0 für Liverpool gewertet worden. Die UEFA dankten beiden Klubs und dem ungarischen Verband für ihre Kooperationsbereitschaft.