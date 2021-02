Lazio Rom - FC Bayern: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Pleite in der Bundesliga wird es heute in der UEFA Champions League ernst für die Bayern. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie zwischen Lazio Rom und FC Bayern München heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt

Lazio Rom - FC Bayern: Champions League heute live im TV und Livestream

Ciao Italia heißt es für den Rekordmeister am heutigen Abend, es geht in die ewige Stadt nach Rom. Die Partie zwischen Lazio Rom und den Münchnern ist heute Abend nicht im frei empfangbaren TV zu sehen. Stattdessen zeichnet der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung verantwortlich. Der Sender besitzt die Exklusivrechte für die TV-Übertragungen der deutschen Vereine in der Champions League.

Die Sendung bei Sky startet mit Vorberichten bereits um 20.00 Uhr. Kurz vor Anpfiff, der um 21.00 Uhr erfolgt, begrüßt Euch dann Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon. Der Sender zur Übertragung ist Sky Sport 2 HD.

Einen Livestream gibt es selbstverständlich auch. Sky-Kunden haben die Möglichkeit, via Sky Go die Partie von unterwegs zu streamen. Die Highlights werden ab 23.30 Uhr auf DAZN zu sehen sein.

Lazio Rom - FC Bayern: Champions League heute live: Ort, Datum, Uhrzeit

Ort: Stadio Olimpico Rom

Stadio Olimpico Rom Datum: 23.02.2021

23.02.2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Übertragung: Sky (Highlights bei DAZN)

Lazio Rom - FC Bayern: Champions League heute im LIVETICKER

Alle Bayern und Lazio Fans, die die Partie heute nicht im TV und Livestream verfolgen können, sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr keine Aktion auf dem Rasen in Rom und könnt mit anderen Usern über die Partie diskutieren.

Hier geht's zum Liveticker zwischen Lazio und dem FCB.

Lazio Rom - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Lazio Rom:

Reina - Cerbi - Hoedt - Gabarron - Lazzari - Milinkovic-Savic - Lucas Leiva - Alberto - Marusic - Immobile - Correa

Voraussichtliche Aufstellung von Bayern:

Neuer - Süle, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski

Lazio Rom - FC Bayern: Champions League heute live: Vorschau

Bei den Bayern herrscht derzeit eine leicht angespannte Situation. In Katar haben sich die Bayern noch zum Klubweltmeister gekrönt, in der Liga dagegen läuft es nicht. Am vergangenen Wochenende gab es bei der Eintracht in Frankfurt eine unnötige 1:2 Niederlage. Zuvor kamen die Münchner nicht über ein 3:3 gegen Bielefeld hinaus.

Besonders die instabile Defensive macht Hansi Flick zu schaffen. Benjamin Pavard, Niklas Süle und Lucas Hernandez standen in letzter häufig wegen ihrer Leistungen in der Kritik. Bei Süle wird zudem über einen Abschied im Sommer spekuliert.

Die Römern sind dagegen derzeit zuhause stark, die vergangenen fünf Heimspiele in der Serie A wurden gewonnen und zwischendurch gelang obendrein ein Erfolg gegen Parma in der Coppa Italia auf eigenem Rasen.

FC Bayern, Spielplan: Die nächsten Partien und Gegner