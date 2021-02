Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

In der Champions League geht es am heutigen Dienstag weiter mit den Achtelfinal-Hinspielen. Welche Partien Ihr dabei bei DAZN im Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Champions League, Achtelfinale: Die Dienstagsspiele im Überblick

Zwei Begegnungen stehen am heutigen Dienstag auf dem Programm. Der FC Bayern München muss gegen Lazio Rom ran, parallel treten in Bukarest Atletico Madrid und der FC Chelsea gegeneinander an. Beide Spiele beginnen um 21 Uhr.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ort 23. Februar 21 Uhr Lazio Rom Bayern München Rom 23. Februar 21 Uhr Atletico Madrid FC Chelsea Bukarest

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte des heutigen Spieltags teilt sich DAZN mit Sky. Während Sky die Partie des FC Bayern ausstrahlt, könnt Ihr das Duell Atletico Madrid gegen Chelsea nur bei DAZN live in voller Länge sehen.

Die Vorberichterstattung auf DAZN mit Moderator Tobi Wahnschaffe startet bereits um 20.45 Uhr, das Kommentatoren-Duo aus Lukas Schönmüller und Ralph Gunesch übernimmt ab 21 Uhr.

Neben der heutigen Partie zeigt DAZN in dieser Saison über 100 weitere Champions-League-Spiele live und in voller Länge. Darüber hinaus hat der Streamingdienst ausgewählte Bundesliga-Begegnungen sowie die Europa League, La Liga, Serie A und Ligue 1 im Angebot.

© getty Unter Thomas Tuchel hat der FC Chelsea in der Liga zuletzt gute Leistungen gezeigt.

Champions League: Dienstagsspiele heute im Liveticker bei SPOX

Champions League, Achtelfinale: Die bisherigen Ergebnisse

Vier Partien wurden im Achtelfinale bereits absolviert. Der BVB hat sich in der vergangenen Woche mit 3:2 gegen Sevilla durchgesetzt, Leipzig hat sein Hinspiel gegen den FC Liverpool verloren. Das sind die bisherigen Ergebnisse:

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis RB Leipzig FC Liverpool 0:2 FC Barcelona Paris St. Germain 1:4 FC Porto Juventus Turin 2:1 FC Sevilla Borussia Dortmund 2:3

Champions League auf DAZN: Zahlen und Fakten zu Atletico und Chelsea

Nachdem Atletico zwischenzeitlich achtmal in Folge gewinnen konnte, mussten die Madrilenen zuletzt einige kleinere Rückschläge hinnehmen. In der Liga mussten sie sich gegen Celta Vigo mit einem Unentschieden begnügen, gegen Levante gab es neben einem Unentschieden eine Niederlage. Im Pokal verlor man sogar gegen den Drittligisten UE Cornella.

Bei den Blues läuft es seit der Übernahme von Thomas Tuchel gut. Nach dem Trainerwechsel holte der FC Chelsea in der Premier League 13 von 15 möglichen Zählern.

Champions League: Die Termine für das Achtelfinale

In dieser Woche werden die letzten Hinspiele des Achtelfinals ausgetragen, im März geht es dann mit den Rückspielen weiter. Das ist der Fahrplan: