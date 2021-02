Der BVB ist heute zum Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Sevilla gefordert. Warum Ihr das Spiel heute nicht live auf Sky verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Hinspiel des BVB live und exklusiv sehen? Jetzt DAZN sichern und vier Wochen lang kostenlos testen!

Darum zeigt Sky FC Sevilla - BVB heute nicht live im TV und Livestream

Wenn zwischen dem BVB und dem FC Sevilla am heutigen Mittwoch (17. Februar) um 21 Uhr der Anpfiff im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla ertönt, wird die Partie nicht auf Sky zu sehen sein.

Stattdessen kümmert sich DAZN um die exklusive Übertragung der Partie.

Um 20.30 Uhr beginnt der Streaming-Dienst mit seiner Berichterstattung, folgendes Gespann ist dafür im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

DAZN zeigt neben der Hinrundenpartie der Dortmunder auch das Hinspiel zwischen Gladbach und Manchester City live, genau wie Chelsea gegen Atletico Madrid. Auch im Achtelfinalrückspiel und in den folgenden K.o.-Runden zeigt DAZN viele Spiele.

Hinzu kommen ausgewählte Partien aus Bundesliga, Serie A, La Liga, MLS und internationalen Pokalwettbewerben. Zusätzlich könnt Ihr auf DAZN auch die gesamte Europa League und viele Mehrsport-Events live sehen.

11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kostet das gesamte Angebot. Das Beste: Ihr könnt DAZN vier Wochen lang kostenfrei testen!

BVB - FC Sevilla heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live auf DAZN zu verfolgen, ist bei SPOX bestens aufgehoben. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

BVB beim FC Sevilla: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute Abend auflaufen:

FC Sevilla : Bono - Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri

: Bono - Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri BVB: Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland

© getty Erling Haaland geht hochmotiviert ins Champions-League-Duell mit Sevilla.

BVB gegen Sevilla: Haaland nimmt Mitspieler in Pflicht

Nach zuletzt schwachen Auftritten in der Liga hat Erling Haaland vor dem wichtigen Hinspiel in Sevilla seine Mitspieler in die Pflicht genommen.

"Wir müssen einfach versuchen, den Matchplan einzuhalten, den wir vor dem Spiel bekommen, und uns daran halten. Wir bekommen diesen Plan, weil der Trainer glaubt, dass wir mit diesem Plan gegen die Mannschaft, gegen die wir antreten, gewinnen können. Wir müssen uns einfach daran halten und versuchen, die Leistung zu zeigen", sagte der Norweger im Interview mit Sky.

Derzeit liegt der BVB in der Bundesliga nur auf Rang sechs, eine Saison ohne Champions League ist für Haaland dennoch nicht vorstellbar. "Die Champions League ist einfach der spannendste Wettbewerb. Für mich ist etwas ganz Besonderes, dass ich Champions League spielen darf. Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren", sagte Haaland.

BVB: Marco Rose wird neuer Trainer im Sommer

Vor dem CL-Spiel hat der BVB für Klarheit auf dem Trainerposten gesorgt. Wie Borussia Mönchengladbach am Montag bestätigte, wird Marco Rose den Verein im Sommer verlassen und sich den Dortmundern anschließen.

"Wir freuen uns sehr auf ihn. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen, das tun wir, wenn Marco Rose hier seinen Job antritt. Das gebietet der Respekt vor allen Beteiligten", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID.

Nach Infos der Bild erhält Rose einen Dreijahresvertrag Dortmund.

Diese Stars wechselten von Gladbach nach Dortmund - und umgekehrt © getty 1/19 Wer in Gladbach gute Arbeit leistet, gerät schon mal ins Visier des BVB. Marco Rose folgt nun dem Ruf der Schwarzgelben. Wer sonst noch von den Fohlen in den Ruhrpott wechselte, zeigen wir Euch hier. © imago images / kicker/Metelmann 2/19 FRANZ BRUNGS: Der Angreifer wechselte 1963 von Gladbach nach Dortmund. Spielte zuvor seit 1960 bei den Fohlen und anschließend nur zwei Jahre beim BVB, ehe es zum 1. FC Nürnberg ging. © imago images / Horstmüller 3/19 Brungs gewann zwei deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokale, jeweils einmal mit dem BVB. Für Gladbach traf er 37-mal in 92 Spielen, für den BVB 31-mal (13 Vorlagen) in 70 Spielen. Spielte zudem für den Club, Hertha und Köln. © imago images / Werek 4/19 SIEGFRIED REICH: Der Mittelstürmer kam 1983 aus Gladbach zum BVB, spielte dort allerdings nur ein Jahr, ehe er 1984 nach Bielefeld wechselte. In Gladbach verbrachte er allerdings zuvor auch nur zwei Spielzeiten. © imago images / Werner Otto 5/19 Reich war nur Reservist bei beiden Borussia und kam insgesamt auf 33 Spiele und 10 Tore. Weitaus erfolgreicher war er in der 2. Liga mit Wolfsburg und Hannover. Er wurde zweimal Torschützenkönig schaffte 1987 mit 96 den Aufstieg. © imago images / Werek 6/19 FRANK MILL: Kam 1986 aus Gladbach nach Dortmund und blieb dort letztlich bis 1994. Der Mittelstürmer war lange Zeit eine feste Größe beim BVB. © imago images / Horstmüller 7/19 Mit dem BVB gewann Mill 1989 den DFB-Pokal. Sein größter Erfolg jedoch war der WM-Titel 1990 mit Deutschland. In 227 Pflichtspielen traf er 64-mal für den BVB. Bei Gladbach zuvor netzte er allerdings 80-mal in nur 186 Spielen. © imago images / HJS 8/19 HEIKO HERRLICH: Nach zwei Jahren in Leverkusen ging Herrlich 1993 zur Gladbacher Borussia, wechselte jedoch bereits 1995 nach Dortmund, wo er schließlich bis zum Karriereende 2004 blieb. © imago images / Passage 9/19 Der Stürmer verabschiedete sich als DFB-Pokalsieger aus Gladbach und räumte dann mit dem BVB so richtig ab: Zweimal Meister sowie Champions-League- und Weltpokal-Sieger 1997. In 183 Spielen machte er 56 Tore für den BVB. © getty 10/19 MAHMOUD DAHOUD: Das Gladbacher Eigengewächs spielte von 2013 bis 2017 für die Profis und wechselte dann zur anderen Borussia. © getty 11/19 Nach anfänglichen guten Jahren steht Dahoud mittlerweile auf dem Abstellgleis beim BVB, für den er insgesamt 82 Pflichtspiele bestritten hat (1 Tor, 7 Vorlagen). Bei Gladbach waren es noch 86 Spiele, 8 Tore und 16 Vorlagen. © getty 12/19 MARCO REUS: Aus Ahlen gekommen, spielte sich Reus in Gladbach von 2009 bis 2012 in den Vordergrund, anschließend klopfte sein ursprünglicher Jugendverein BVB an und Reus wechselte für 17,1 Millionen Euro nach Dortmund zurück. © getty 13/19 Beim BVB stieg Reus schließlich zum absoluten Leistungsträger und Kapitän auf. Gewann 2017 den DFB-Pokal und dreimal den Super Cup. Traf bislang 123-mal in 296 Spielen (87 Assists) für Dortmund. Für Gladbach waren es 41 Tore in 109 Spielen. © getty 14/19 THORGAN HAZARD: Bereits 2014 lieh Gladbach Hazard von Chelsea aus und verpflichtete ihn 2015 dann fest. In Gladbach blieb der Bruder von Eden Hazard bis 2019, ehe es für ihn zum BVB ging. © getty 15/19 Mit dem BVB gewann er 2019 den Super Cup, sein erster Titel auf Vereinsebene. In mittlerweile 55 Spielen traf er 10-mal und legte 17 Tore direkt auf. In Gladbach zuvor waren es 46 Tore und 44 Assists in 182 Spielen. © getty 16/19 JONAS HOFMANN: Es geht aber auch in die andere Richtung! Hoffmann nämlich kam 2016 vom BVB zur Gladbacher Borussia. Zuvor war er noch kurzzeitig an Mainz 05 ausgeliehen. © getty 17/19 Mit dem BVB gewann er 2013 und 2014 jeweils den Super Cup. In Gladbach gehört er jedoch seit Jahren zu den Leistungsträgern und brachte es in 141 Spielen auf 20 Tore und 30 Assists. © getty 18/19 MATTHIAS GINTER: Auch Ginter spielte zuerst für Dortmund und kam erst 2017 nach Gladbach. Er stammt indes aus der Freiburg-Jugend und wurde 2014 nach Dortmund transferiert. © getty 19/19 In Gladbach ist der Abwehrspieler gesetzt, jedoch feierte er seine größten Erfolge in seiner BVB-Zeit, darunter den WM-Titel 2014. Er gewann 2017 den DFB-Pokal und wurde 2017 Confed-Cup-Sieger mit Deutschland.

Champions League: Die Hinspiele der Achtelfinals im Überblick