Mit den K.o.-Duellen beginnt die heiße Phase in der Champions League. Doch wo werden die Spiele der Königsklasse zu sehen sein und gibt es überhaupt eine Übertragung im Free-TV? Wir liefern Euch die Informationen, wie Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt.

Während das ZDF in den vergangenen Jahren neben Sky die Rechte an der Übertragung der Champions League besessen hat, ist der öffentlich-rechtliche Sender in dieser Saison außen vor. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, dass ein Spiel im Free-TV läuft.

Champions League im Free-TV: Übertagung der Saison 2020/21 - Diese Spiele werden gezeigt

Grundsätzlich zeigen DAZN und Sky die Begegnungen der Königsklasse live. DAZN bietet dabei über 100 Spiele im Livestream an. Sky hat an jedem Spieltag eine Partie, die der Pay-TV-Sender live und exklusiv in voller Länge überträgt.

Darin inkludiert sind auch die Spiele mit deutscher Beteiligung. Das heißt auch die K.o.-Duelle der deutschen Teams FC Bayern, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein - unabhängig davon, wie weit die deutschen Vertreter kommen.

Champions League live im Free-TV: Finale im ZDF

Eine Ausnahme könnte es jedoch auch in der Saison 2020/21 geben. Ähnlich wie beim Final-8-Turnier in Lissabon im Sommer 2020 könnte sich das ZDF die Rechte an der Übertragung sichern. Dies ist dank dem deutschen Rundfunkstaatsvertrag möglich.

Dieser besagt, dass im Falle einer deutschen Beteiligung das Endspiel der Königsklasse live im Free-TV zu sehen sein muss. Sofern also ein Bundesligist ins Finale einzieht, wird die Begegnung auf jeden Fall übertragen, muss jedoch nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein. Sky hätte die Möglichkeit das Spiel beim Free-TV-Sender Sky Sport News HD auszustrahlen.

Beim Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern und PSG am 23. August 2020 verzichtete jedoch Sky darauf. Das ZDF hatte sich davor mit dem Pay-TV-Sender über eine Sublizenz geeinigt. Auch der Streamingdienst DAZN stimmte dem im Vorfeld der Partie zu, weswegen das Endspiel auch beim Mainzer Sender zu sehen war.

Darüber hinaus wurden die Rechte an den Übertragungen für die kommenden drei Spielzeiten bereits vergeben. In denen ist Sky außen vor, die Partien werden nur noch bei den Streaminganbietern DAZN und Amazon Prime laufen. Drei Begegnungen dabei werden aber sicher im Free-TV übertragen: Die Endspiele von 2022 bis 2024 zeigt das ZDF.

© getty Die Übertragung der Champions League obliegt ab der Saison 2021/22 den Streamingdiensten Amazon Prime und DAZN.

Champions League, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Im Achtelfinale der Champions League zeigen DAZN und Sky jeweils vier Hin- und vier Rückspiele in voller Länge. Bei den Rückspielen kommt die sogenannte "German Rule" zum Tragen.

Diese besagt, dass Sky die Rückspiele mit deutscher Beteiligung im Programm hat. Auf dies hatten sich DAZN und der Pay-TV-Sender für das Achtel- sowie Viertelfinale geeinigt.

Champions League, Achtelfinale der Hinspiele im TV und Livestream

Datum Heim Auswärts Übertragung Einzelspiel 16. Februar RB Leipzig FC Liverpool DAZN 16. Februar FC Barcelona Paris Saint-Germain Sky 17. Februar FC Sevilla Borussia Dortmund DAZN 17. Februar FC Porto Juventus Turin Sky 23. Februar Lazio Rom FC Bayern Sky 23. Februar Atletico Madrid FC Chelsea DAZN 24. Februar Borussia Mönchengladbach Manchester City DAZN 24. Februar Atalanta Bergamo Real Madrid Sky

Champions League, Achtelfinale der Rückspiele im TV und Livestream

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Einzelspiel 9. März Juventus Turin FC Porto DAZN 9. März Borussia Dortmund FC Sevilla Sky 10. März FC Liverpool RB Leipzig Sky 10. März Paris Saint-Germain FC Barcelona DAZN 16. März Manchester City Borussia Mönchengladbach Sky 16. März Real Madrid Atalanta Bergamo DAZN 17. März FC Chelsea Atletico Madrid DAZN 17. März FC Bayern Lazio Rom Sky

Champions League im Livestream auf DAZN sehen

Um die Spiele live bei DAZN zu verfolgen, benötigt Ihr ein Abo des Streamingdienstes. Damit könnt Ihr nicht nur die Champions League, sondern auch die Europa League, Ligue 1, Serie A, Primera Division und sogar ausgewählte Partien der Bundesliga sehen.

Im Portfolio von DAZN ist zudem weiterer hochkarätiger Live-Sport enthalten. So werden ausgewählte Spiele der NBA, NHL und NFL genauso wie Tennis-WTA-Turniere, Box- und UFC-Fights oder die Handball-Champions-League gezeigt. Darüber hinaus habt Ihr Zugriff auf die beiden Eurosport-Channel Eurosport 1 und Eurosport 2. Damit seht Ihr nicht nur alle Wintersport-Übertragungen, sondern auch Tennis-Grand-Slams, die Tour de France und vieles mehr.

Dabei sind die ersten 30 Tage sogar for free. Erst nach dem Probemonat könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Abo weiterführen wollt. Das Monats-Abonnement würde im Anschluss bei 11,99 Euro, das Jahres-Abonnement bei 119,99 Euro liegen.

