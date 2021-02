Bereits gestern erwachte die Champions League aus dem Winterschlaf. Heute stehen wieder zwei Partien auf dem Programm. Welche CL-Spiele Ihr heute auf DAZN im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' Sevilla gegen BVB umsonst!

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN teilt sich in der Champions League die Übertragungsrechte mit dem Pay-TV-Sender Sky. Heute zeigt DAZN die Partie von Borussia Dortmund bei Sevilla live und exklusiv in voller Länge. Sky dagegen darf dieses Spiel nur in der Konferenz zeigen, Porto-Juventus außerdem in Einzelspiel.

Auf DAZN beginnen die Vorberichte um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

DAZN überträgt noch in dieser Saison über 100 Spiele pro CL-Saison. Ab der kommenden Spielzeit hat DAZN nahezu die Exklusivrechte und darf dann sogar eine Konferenz zeigen. Der Streamingdienst zeigt außerdem Spiele der Bundesliga sowie alle Partien der Europa League, LaLiga, Ligue 1 und Serie A. Dazu gibt es reichlich American Football, Basketball, Tennis, Darts, Boxen, MMA, Motorsport, Handball und noch viele weitere Sportarten im Programm.

DAZN könnt Ihr bereits für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr abonnieren. Als Neukunde erhaltet Ihr den ersten Monat umsonst! Hier könnt Ihr Euch den Gratismonat sichern!

© getty Erling Haaland will heute wieder treffen.

Champions League heute im Liveticker verfolgen

SPOX ist für Euch zur Stelle und bietet zur Champions League Liveticker an. So verpasst Ihr nichts.

Champions League: Vorschau zu Sevilla gegen BVB

Borussia Dortmund wird heute wieder auf Marvin Hitz setzen. "Roman Bürki hat sein Pensum erhöht, es wird aber noch ein paar Tage dauern", sagte Trainer Edin Terzic am Montag: "Er wird noch nicht zur Verfügung stehen." Terzic konnte von weiteren Fortschritten bei den Verletzten berichten. "Heute waren das erste Mal Thomas Meunier, Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou gemeinsam auf dem Platz", sagte er: Für Meunier wird es reichen, für Hazard und Zagadou noch nicht."

Der BVB ist am Dienstagvormittag allerdings ohne Mittelfeldspieler Thomas Delaney nach Sevilla gereist. Die Ehefrau des dänischen Nationalspielers ist hochschwanger, das Paar erwartet das erstes Kind. Der BVB teilte mit, Delaney solle "so bald wie möglich" nachreisen.

Terzic erwartet bei den formstarken Andalusiern eine "schwierige Herausforderung". Sevilla habe neun Spiele in Folge gewonnen, "doppelt so viele Tore wie Gegentore, sie haben offensiv wie defensiv herausragende Spieler", sagte er: "Wenn man die Form vergleicht, ist Sevilla klar im Vorteil. Aber die nächste Runde ist unser klares Ziel."

Champions League: Welche Achtelfinal-Rückspiele laufen auf DAZN?

In der kommenden Woche stehen vier weitere Hinspiele an. Mitte März geht es dann mit den Rückspielen weiter. Wer diese Partien übertragen wird, könnt Ihr hier sehen: