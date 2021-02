Champions League heute live: Einzelspiele und Konferenz im TV und Livestream

Vier Mannschaften, zwei Duelle: Das Champions-League-Achtelfinale geht heute weiter. SPOX sagt, wer im Einsatz ist und wo die Begegnungen jeweils im Einzelspiel und in der Konferenz im TV und Livestream gezeigt werden.

Champions League live erleben - jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat abschließen

Zwölf der 16 Teilnehmer am Champions-League-Achtelfinale haben ihre Hinspiele bereits hinter sich gebracht, vier stehen noch aus. Der europäische Fußball bekommt am heutigen Mittwoch, den 24. Februar ab 21 Uhr noch die Duelle zwischen Atalanta Bergamo und Real Madrid sowie Borussia Mönchengladbach und Manchester City zu sehen.

Einzelspiele, Konferenz: Champions League heute live bei Sky und DAZN

Bleibt die Frage: Wo lassen sich diese beiden Spiele in Deutschland heute live im TV und Livestream verfolgen? Sky und DAZN besitzen die Übertragungsrechte für die Königsklasse. Beide zeigen heute je eine Partie live, bei Sky lassen sich beide Begegnungen aber auch in der Konferenz verfolgen.

Sky strahlt als Einzelspiel Atalanta gegen Real aus, womit sich DAZN der Übertragung von Gladbachs Herausforderung gegen Manchester City annimmt.

Termin Paarung TV 24.02.2021, 21 Uhr Atalanta Bergamo - Real Madrid Sky, Sky-Konferenz 24.02.2021, 21 Uhr Borussia Mönchengladbach - Manchester City DAZN, Sky-Konferenz

Das Spiel der Königlichen in Bergamo seht Ihr bei Sky auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Los geht es zehn Minuten vor Anpfiff um 20.50 Uhr. Das Angebot des Pay-TV-Senders könnt Ihr auch mit Sky Go und Sky Ticket via Livestream wahrnehmen.

Zusätzlich bietet Sky Euch ein Spieltagsticket zu den Champions-League-Partien in dieser Woche an. Es ist seit dem gestrigen Dienstag ab 18.30 Uhr noch bis heute um 23.59 Uhr gültig. Heißt: Ihr hättet den europäischen Spitzenfußball damit auch am Dienstag live erleben können.

Zum Match zwischen Gladbach und City geht DAZN heute 30 Minuten vor dem Anpfiff, um 20.30 Uhr, auf Sendung. Der Streamingdienst lässt sich für Neukunden erst einmal 30 Tage lang kostenlos und dennoch vollumfänglich ohne Einschränkungen testen. Sagt Euch das Angebot zu, könnt Ihr in ein kostenpflichtiges Abonnement übergehen.

Ihr habt dann die Wahl zwischen einem Monatsabo, bei dem Ihr monatlich 11,99 Euro zahlt, und einem Jahresabo, das Euch 119,99 Euro kostet. Auf der Plattform kommt Ihr über die Champions League hinaus fußballtechnisch live in den Genuss der Europa League, der Freitagsspiele der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1.

Aber auch andere Sportarten kommen nicht zu kurz. Im Live-Programm befinden sich US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, Rugby und noch mehr.

Champions League heute im Liveticker

Abgesehen von all dem habt Ihr heute die Möglichkeit, Atalanta Bergamo gegen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City bei SPOX im jeweiligen Liveticker zu verfolgen. Auch so wird Euch ganz bestimmt nichts entgehen.

Champions League: Die bisherigen Achtelfinal-Ergebnisse