Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales heute im Liveticker

Borussia Mönchengladbach spielt heute gegen Manchester City im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales. Diese Partie könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Champions League: Borussia Mönchengladbach - Manchester City heute im Liveticker

Vor Beginn:

Trotz der 18 Siege in Folge will City die Fohlen aber auf keinen Fall unterschätzen. "Gladbach ist immer gefährlich. An einem guten Tag können sie jeden Gegner schlagen", sagte Ilkay Gündogan vor der Partie.

Vor Beginn:

Borussia Mönchengladbach will heute seine Außenseiterchance nutzen. "Diesen besonderen Abend haben sich die Jungs verdient", sagte Trainer Marco Rose und forderte von seinen Spielern "ganz viel Vertrauen, ganz viel Mut und eine Menge Leidenschaft". Gegner Manchester City hat die letzten 18 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Rose nahm daher den Druck von seiner Mannschaft: "Man kann in erster Linie nur gewinnen. Es ist ein großes Ding für den Verein, dass wir dabei sind. Die Jungs sollen das genießen."

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Champions League: Borussia Mönchengladbach - Manchester City heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN darf die heutige Partie live und exklusiv in voller Länge übertragen. DAZN startet die Vorberichte bereits um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Field-Reporter: Max Siebald

Da DAZN die Partie als Einzelspiel zeigt, darf Sky das Spiel nur in der Konferenz übertragen.

Champions League, Achtelfinale: Die bisherigen Ergebnisse

So gingen die bisherigen Spiele aus: