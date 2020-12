In der Gruppe H trifft heute RB Leipzig auf Manchester United. Wir zeigen Euch, wer das Topspiel heute live im TV und Livestream überträgt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - Manchester United heute live im TV und Livestream

In der Königsklasse teilen sich zwei Sender die deutschsprachige Übertragung. Zum einen Überträgt der Bezahlsender Sky immer eine Partie mit deutscher Beteiligung, alle restlichen Spiele zeigt DAZN. Bereits zur Saison 2018/19 wurde in der Champions League eine Änderung bei der Rechtelage vollzogen, die auch 2020/21 greift. Bis zur Saison 2017/18 wurden ausgewählte Spiele, meist die der deutschen Mannschaften, vom ZDF übertragen. Schon seit nun drei Jahren gibt es dementsprechend keine Partien der Königsklasse mehr im Free-TV zu sehen.

Die Übertragung des heutigen Topspiel übernimmt Sky. Für die Leipziger geht es heute um den Einzug in das Achtelfinale, die Devise lautet alles oder nichts. In der Gruppe H sind PSG, Manchester United und RB Leipzig punktgleich bei neun Zählern angelangt. Die Leipziger haben die Chance im direkten Duell gegen die Red Devils das Weiterrücken klarzumachen.

RB Leipzig - Manchester United heute live im TV und Livestream

Die Partie der Leipziger gegen die Red Devils wird heute nur beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Übertragen wird aus Leipzig ab 20.50 Uhr, dann begrüßt euch Wolff Fuss, der auch die Stimme der Fußballsimulation FIFA 21 in Deutschland gibt. Auf dem Sender Sky Sport 2 HD wird der Kampf um den Einzug in die Runde der letzten 16 zu sehen sein.

Alle Sky-Kunden die das Geschehen von unterwegs verfolgen möchten, können dies mit SkyGo machen. Bereits um 23:30 Uhr werden die Highlights bei DAZN zu sehen sein. Doch der Streaminganbieter hat nicht nur die Königsklasse im Angebot.

Auf DAZN findet Ihr unter anderem die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A und die Primera Division, aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, und vieles mehr.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung RB: Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen - Trainer: Nagelsmann

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - Manchester United heute live: Nagelsmann stolz nach 3:3 gegen Bayern

Für die Roten Bullen hagelte es im Hinspiel eine saftige 0:5 Niederlage im ehrwürdigen Old Trafford, doch die Nagelsmänner sind derzeit gut drauf. Das konnten sie beim Ligagipfel in der Münchner Allianz Arena unter Beweis stellen und entführten mit dem 3:3 einen Punkt aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Für Julian Nagelsmann war dieses Spiel eine Bestätigung für die konstante Leistung seiner Truppe: "So eine Leistung wie heute gibt Aufschwung für die Partie gegen Manchester United. Es gibt einem Team immer ein gutes Gefühl, wenn man gegen eine europäische Top-Mannschaft so einen starken Auftritt hinlegt. Die Jungs können maschieren und sind richtige Maschinen, dem müssen sie sich bewusst werden hinsichtlich des wichtigen Spiels am Dienstag.Nordi Mukiele, Ibou Konaté und Dayot Upamecano haben heute gut verteidigt. Trotzdem haben wir drei Gegentore bekommen. Daran sollten wir auch arbeiten, dass wir in Zukunft wieder weniger Gegentreffer zulassen."

Auch Emil Forsberg zeigte sich nach der Partie in München zufrieden: "Das war heute ein echtes Top-Spiel mit zwei Mannschaften, die beide gewinnen wollten. Es war geil heute auf dem Platz stehen zu dürfen. Für solche Spiele lebt man als Fußball-Profi.Natürlich merkt man die vielen Spiele in den Beinen. Aber ich liebe Fußball und will jeden Tag spielen. Wir sind ein gutes Team, das immer positiv denkt. Daher macht uns der aktuelle Spielplan nicht viel aus."

