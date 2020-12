Champions League: Wann findet der letzte Spieltag der Gruppenphase statt?

Die Champions-League-Gruppenphase der Saison 2019/20 neigt sich langsam dem Ende zu. Hier erfahrt Ihr, wann der letzte Spieltag der Vorrunde stattfindet.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge damit zahlreiche Spiele der Königsklasse live und in voller Länge!

Champions-League-Gruppenphase: Wann findet der letzte Spieltag statt?

Der 6. und letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht nächste Woche am Dienstag (8. Dezember) und Mittwoch (9. Dezember) über die Bühne. Wie üblich starten sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch zwei Spiele um 18.55 Uhr, der Rest dann um 21 Uhr.

Der BVB ist am Dienstag um 18.55 Uhr zu Gast bei Zenit St. Petersburg. RB Leipzig empfängt am selben Tag um 21 Uhr Manchester United. Die bereits fix qualifizierten Bayern sind dann am Mittwoch gegen Lokomotive Moskau an der Reihe. Außerdem muss Borussia Mönchengladbach bei Real Madrid ran.

Die Spiele am 8. Dezember:

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Di, 8.12. 18.55 Uhr Lazio Rom Club Brügge DAZN Di, 8.12. 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund DAZN Di, 8.12. 21 Uhr Stade Rennes FC Sevilla DAZN Di, 8.12. 21 Uhr FC Chelsea FK Krasnodar DAZN Di, 8.12. 21 Uhr Dynamo Kiew Ferencvaros DAZN Di, 8.12. 21 Uhr FC Barcelona Juventus Turin DAZN Di, 8.12. 21 Uhr Paris Saint-Germain Istanbul Basaksehir DAZN Di, 8.12. 21 Uhr RB Leipzig Manchester United Sky

Die Spiele am 9. Dezember:

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Mi, 9.12. 18.55 Uhr Ajax Amsterdam Atalanta Bergamo DAZN Mi, 9.12. 18.55 Uhr FC Midtjylland FC Liverpool DAZN Mi, 9.12. 21 Uhr FC Bayern München Lokomotive Moskau Sky Mi, 9.12. 21 Uhr FC Salzburg Atletico Madrid DAZN Mi, 9.12. 21 Uhr Inter Mailand Schachtjor Donezk DAZN Mi, 9.12. 21 Uhr Real Madrid Borussia Mönchengladbach DAZN Mi, 9.12. 21 Uhr Olympiakos Piräus FC Porto DAZN Mi, 9.12. 21 Uhr Manchester City Olympique Marseille DAZN

© imago images / Sven Simon

Champions League live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Königsklasse teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Am 6. Spieltag der Gruppe laufen die Partien RB Leipzig gegen Manchester United und Bayern München gegen Lokomotive Moskau im TV und Livestream auf Sky. Die restlichen 14 Begegnungen überträgt DAZN live und in voller Länge. Sky überträgt sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch jeweils eine Konferenz.

Mittels SkyGo-Abonnement kann auf das Livestream-Angebot von Sky Zugriff verschafft werden. Nicht-Kunden können ein SkyTicket buchen und ebenfalls darauf zugreifen.

DAZN zeigt den Großteil der Spiele live und in voller Länge und bietet zudem die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform an. Wer europäischen Topfußball sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Das "Netflix des Sports" bietet zusätzlich zur Champions League und Europa League auch die nationalen Topligen Primera Division, Serie A, Ligue 1 und die Bundesliga.

Doch auch zahlreiche weitere Sportarten können bei DAZN verfolgt werden. Zu diesen Sportarten zählen unter anderem die US Sportarten (NFL, NHL, MLB), Darts, Tennis, Handball, MMA, Boxen, Radsport, Rugby und Wintersport.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Wer noch nicht von DAZN überzeugt ist, kann vorher noch einen kostenlosen Probemonat testen.

Champions League: Die ewige Torjägerliste inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/22 Mit seinem Treffer gegen RB Salzburg ist Robert Lewandowski in der ewigen Torjägerliste der Champions League mit einer Real-Legende gleichgezogen. SPOX zeigt die Top 20 der besten CL-Goalgetter aller Zeiten (Stand: 25.11.2020). © getty 2/22 Erling Haaland machte gegen Club Brügge seine Treffer 15 und 16 in der Königsklasse. Damit überholte er unter anderem Zinedine Zidane, Ronaldo und Miroslav Klose. Bis zur Spitze hat er aber noch einen weiten Weg vor sich ... © imago 3/22 20. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/22 19. Platz: Edinson Cavani. 35 Tore in 65 Spielen für Paris St.-Germain, SSC Neapel und Manchester United. © imago images / panoramic 5/22 17. Platz: Neymar. 36 Tore in 63 Spielen für Paris St.-Germain und den FC Barcelona. © getty 6/22 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 7/22 16. Platz: Sergio Agüero. 40 Tore in 72 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 8/22 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 9/22 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/22 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/22 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/22 11. Platz: Thomas Müller. 46 Tore in 119 Spielen für Bayern München. © getty 13/22 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 14/22 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 15/22 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 16/22 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 17/22 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/22 5. Platz: Karim Benzema. 67 Tore in 124 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/22 3. Platz: Robert Lewandowski. 71 Tore in 94 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 20/22 3. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 21/22 2. Platz: Lionel Messi. 118 Tore in 146 Spielen für den FC Barcelona. © getty 22/22 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 131 Tore in 172 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions League im Liveticker

Alle Partien des 6. Spieltags werden zusätzlich bei SPOX live getickert. Damit verpasst Ihr keine wichtigen Spielaktionen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League: Die Termine der K.o.-Runde