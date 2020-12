Nach fünf Spieltagen führt Borussia Mönchengladbach die Gruppe E in der Champions League an. Wie wird die Elf von Trainer Marco Rose am letzten Spieltag Gruppensieger? Wir liefern Euch alle Infos.

Champions League: Borussia Mönchengladbach trifft auf Real Madrid

Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase wartet nochmal eine richtig schwere Aufgabe auf die Fohlen. Die Gladbacher müssen nach Madrid reisen und dort die Königlichen fordern.

Das Spiel gegen das Team von Zinedine Zidane wird um 21.00 Uhr angepfiffen werden, Austragungsort ist natürlich das Estadio Santiago Bernabeu.

Champions League: So wird Borussia Mönchengladbach Gruppensieger

Als Gruppensieger hat Borussia Mönchengladbach sein Schicksal natürlich in eigener Hand. Wir verraten Euch, in welchen Szenarien Gladbach Schützenhilfe benötigen würde.

Szenario 1: Gladbach gewinnt. In diesem Fall spielt es keine Rolle, wie sich Shakhtar Donezk und Inter Mailand im Parallelspiel trennen. Als Gruppenerster wäre die Borussia im Falle eines Siegs in Madrid automatisch Gruppensieger und damit für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Szenario 2: Gladbach und Madrid spielen unentschieden. Auch in diesem Szenario wäre Gladbach sicher für das Achtelfinale qualifiziert, der Gruppensieg würde allerdings in Gefahr geraten. Gewinnt Donezk parallel gegen Mailand, würden Yann Sommer und Co. im Falle eines Unentschiedens auf Platz zwei abrutschen - und damit im Achtelfinale vermutlich auf einen starken Gegner treffen.

Szenario 3: Gladbach verliert. Natürlich der kniffligste Fall für die Fohlenelf. Verliert Gladbach in Madrid, rutscht die Borussia automatisch hinter Madrid und könnte damit maximal noch Gruppenzweiter werden. Auch dafür würde das Team aber gehörig Schützenhilfe brauchen: Im Falle einer Niederlage würde Gladbach nur bei einem Unentschieden zwischen Donezk und Mailand Gruppenzweiter werden.

Champions League: Die Tabelle in der Gruppe B im Überblick

Platz Team Spiele S U N T GT TD Punkte 1 Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 16 7 9 8 2 Shakhtar Donezk 5 2 1 2 5 12 -7 7 3 Real Madrid 5 2 1 2 9 9 0 7 4 Inter Mailand 5 1 2 2 7 9 -2 5

Champions League: Wer überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid?

