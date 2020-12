Real Madrid - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Am 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase treffen heute Abend Real Madrid und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt? Wir liefern Euch alle Infos.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Anstoß und Ort

Die Partie zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach steigt am Abend des heutigen Mittwochs, dem 9. Dezember 2020. Der Anstoß soll um 21 Uhr erfolgen, also im späten Fenster der Champions-League-Spiele.

Austragungsort der Begegnung ist - wie bei Heimspielen von Real Madrid üblich - das Estadio Santiago Bernabeu in Madrid. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Zuschauer bei der Partie zugelassen sein.

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der Königlichen und der Fohlen wird ausschließlich von DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Exklusivrechte an dem Spiel.

Die Vorberichte für das Spiel sollen um 20.30 Uhr starten. Folgendes Team wird das Spiel für DAZN am Mikrofon begleiten:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach nicht im Livestream auf DAZN verfolgen? Dann haben wir vielleicht eine Alternative für Euch: unseren Liveticker.

Champions League: Die Tabelle in der Gruppe E von Real Madrid und Borussia Mönchengladbach

Nach fünf absolvierten Spielen führt Gladbach die Gruppe E mit acht Punkten an. Ein Unentschieden in Madrid würde den Fohlen das Weiterkommen garantieren, ein Sieg würde den Gruppensieg zementieren. Madrid wiederum kann mit einem Sieg das Weiterkommen sichern.