Showdown in der Gruppe H! Zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League empfängt RB Leipzig Manchester United. Wer zeiht in die K.o.-Runde ein? Mit unserem Liveticker erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig - Manchester United: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

In der Gruppe H herrscht Hochspannung am 6. Spieltag. Sowohl Leipzig, Manchester United und PSG, das parallel Istanbul Basaksehir empfängt, können noch in das Achtelfinale einziehen. Hier haben wir die Szenarien für das Weiterkommen von RBL aufgelistet.

RBL genießt am abschließenden Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Heimrecht. Ab 21 Uhr läuft der Ball in der Red Bull Arena.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen RB Leipzig und Manchester United.

RB Leipzig - Manchester United: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Leipzig und Manchester United ist die einzige Partie, die Sky heute live und in voller Länge zeigt. Der Pay-TV-Sender hat zudem via SkyGo und Sky-Ticket einen kostenpflichtigen Livestream im Angebot.

RB Leipzig - Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung RB: Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen

Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen Voraussichtliche Aufstellung ManUnited : De Gea - Telles - Maguire - Lindelöf - Wan-Bissaka - Fred - van de Beek - Martial - Fernandes - Rashford - Cavani

Champions League: Gruppe H mit RB Leipzig und Manchester United