RB Leipzig - Manchester United: Champions League heute live im TV und Livestream

In der hart umkämpften Gruppe H will RB Leipzig heute den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie gegen Manchester United live sehen könnt.

Du willst die UEFA Champions League live und hautnah erleben? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

RB Leipzig - Manchester United heute live im TV und Livestream

Die Partie der Leipziger gegen die Red Devils wird heute nur beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Auf dem Sender Sky Sport 2 HD wird der Kampf um den Einzug in die Runde der letzten 16 übertragen, kommentiert von Wolff Fuss. Außerdem kann das Spiel in einer Konferenzschaltung verfolgt werden.

Alle Sky-Kunden, die das Geschehen von unterwegs verfolgen möchten, können dies mit Sky Go machen. Bereits um 23.30 Uhr werden die Highlights bei DAZN zu sehen sein.

Doch der Streaminganbieter hat nicht nur die Königsklasse im Angebot. Dort findet Ihr auch Spitzenfußball aus der Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division) sowie US-Sport, Boxen, WWE, UFC, Tennis und vieles mehr. DAZN kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahresabo. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

RB Leipzig - Manchester United heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion

Datum: 06.12.2020

06.12.2020 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Red-Bull-Arena (keine Zuschauer)

RB Leipzig gegen Manchester United heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung RB: Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen - Trainer: Nagelsmann

Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen - Trainer: Nagelsmann Voraussichtliche Aufstellung ManUnited : De Gea - Telles - Maguire - Lindelöf - Wan-Bissaka - Fred - van de Beek - Martial - Fernandes - Rashford - Cavani

RB Leipzig - Manchester United heute im LIVETICKER

Alle Fans der Roten Bullen, die das Geschehen nicht im Stream oder von zuhause mitverfolgen können, sind beim Liveticker auf SPOX genau richtig. Hier könnt Ihr über die Ereignisse auf dem Rasen mit anderen Usern diskutieren und verpasst garantiert keine wichtige Szene des Spiels.

RB Leipzig gegen Manchester United: Kampf um den Einzug in die nächste Runde

Für die Sachsen geht es gegen das Team von Ole Solskjaer um alles. Gleich drei Teams haben am letzten Spieltag der Gruppe H noch die Chance, das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen. PSG, RB Leipzig und eben jener Gegner der Leipziger, Manchester United, haben die gleiche Punktzahl auf dem Konto.

Im Hinspiel im ehrwürdigen Old Trafford gingen die Leipziger mit 0:5 baden. Am heutigen Dienstag wird das hoffentlich anders für den derzeit Tabellendritten in der Bundesliga. Die Leipziger stellten sich bei der Generalprobe in der Liga enorm gut gegen den Rekordmeister aus München an. Am Ende zeigte die Ergebnistafel ein 3:3, womit die Leipziger sicherlich zufrieden aus der Allianz Arena die Heimreise antreten konnten.

Die Red Devils belegen derweil lediglich Rang sechs in der Premier League und würden somit die Qualifikation für die höchste europäische Spielklasse verpassen. Zufrieden kann im Lager des englischen Rekordmeisters mit diesem Zwischenstand gewiss niemand sein. Gegen West Ham siegten die Jungs um Marcus Rashford am Wochenende mit 3:1.

Champions League: Gruppe H mit RB Leipzig und Manchester United