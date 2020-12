Rassismus-Eklat bei PSG – Basaksehir: Vierter Offizieller Sebastian Coltescu entschuldigt sich

Nach dem Rassismus-Eklat im Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir (die Szene im Video) hat sich der beschuldigte vierte Offizielle Sebastian Coltescu nun öffentlich entschuldigt.

"Meine Absicht war niemals Rassismus. In einer solchen Umgebung können Menschen ihre Gefühle manchmal nicht richtig ausdrücken und können missverstanden werden. Ich entschuldige mich im Namen der UEFA Champions League", schrieb der Rumäne auf Twitter.

Der Schiedsrichter-Assistent soll den dunkelhäutigen Co-Trainer von Basaksehir, Pierre Webo, per Funk als "Negro" bezeichnet haben, was bei beiden Mannschaften und in den sozialen Medien für Aufregung sorgte.

Das Spiel wurde abgebrochen, weil sich beide Mannschaften weigerten, auf den Platz zurückzukehren, so lange Coltescu eine Rolle bei der Austragung der Partie spielen sollte. Am Mittwoch wird das Gruppenspiel unter der Leitung des niederländischen Schiedsrichters Danny Makkelie nachgeholt (18.55 Uhr live auf DAZN).

Coltescu sagt in seiner Stellungnahme, dass er das N-Wort der Einfachheit halber benutzt habe, das Wort "Negru" heißt auf rumänisch "schwarz". Das Wort "Negro", wie es Webo gehört haben will, soll demnach nicht gefallen sein.

Rassismus-Eklat bei PSG - Basaksehir: Die Reaktionen der Fußballwelt © getty 1/17 Beim Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir kam es zu einem Rassismus-Eklat (die Szene im Video), woraufhin alle Spiele das Feld verließen und die Partie in der Folge nicht fortgesetzt werden konnte. © getty 2/17 Pierro Webo, der Co-Trainer von Basaksehir, wurde dem Vernehmen nach von dem vierten Offiziellen Sebastian Coltescu über Funk als "Negro" bezeichnet. In den sozialen Medien stellten sich Spieler und Klubs gleichermaßen hinter den Kameruner. © getty 3/17 PSG-Superstar Neymar postete nach der Partie ein Bild von sich mit einer erhobenen Faust im Vordergrund. Ein Zeichen der Verbundenheit mit der Black-Lives-Matter-Bewegung. © getty 4/17 Kylian Mbappe (PSG): "Sag Nein zu Rassismus. M. Webo, wir stehen dir bei." © getty 5/17 Gerald Asamoah (Ex-Bundesligaspieler und ehemaliger deutsche Nationalspieler, aktuell sportlicher Leiter der U23 des FC Schalke 04) © getty 6/17 Galatasaray Istanbul (türkischer Rekordmeister) © getty 7/17 Nuri Sahin (Ex-BVB-Profi, aktueller Verein: Antalyaspor) © getty 8/17 Thilo Kehrer (Nationalspieler, PSG-Profi): "Für Diskriminierung gibt es keinen Platz! Weder im Fußball noch in der Welt!" © getty 9/17 Gary Lineker (TV-Experte und englische Fußball-Ikone): "Der 4. Offizielle? Du lieber Himmel." © getty 10/17 FSV Mainz 05 (Fußball-Bundesliga): "Ob Paris oder Mainz. Das Wichtigste ist: Heute. Morgen. Immer! Nein zu Rassismus!" © getty 11/17 Julian Draxler (Nationalspieler, PSG-Profi): "Sag 'Nein' zu Rassismus!" © getty 12/17 Presenel Kimpembe (PSG): "Nein zu Rassismus!" © getty 13/17 Raheem Sterling (Manchester City): "Laut und deutlich: Nein zu Rassismus!" © getty 14/17 Caglar Söyüncü (Leicester City, ehem. SC Freiburg) solidarisierte sich besonders mit Basaksehir Co-Trainer Webo. © getty 15/17 Fenerbahce Istanbul (Webo spielte von 2013 bis 2015 für den Süper-Lig-Klub): "Wir unterstützen und stehen Pierre Webo bei" © getty 16/17 Jerome Boateng (FC Bayern München) via Twitter: "Es gab nur einen Weg zu handeln, nach dem, was passiert ist. PSG und Basaksehir, ihr habt es richtig gemacht! Nein zu Rassismus!" © getty 17/17 Roxana Maracineanu (Frankreichs Sportministerin) via Twitter: "Heute Abend haben Sportler, Athleten eine historische Entscheidung getroffen gegenüber einer Einstellung, die sie als inakzeptabel beurteilt haben."

Coltescu: "Ich versuche nur gut zu sein"

Laut dem rumänischen Sportportal Pro Sport soll Coltescu nach dem Spiel gegenüber seinen Verwandten zudem seine Unschuld beteuert haben. "Ich versuche nur gut zu sein. Ich werde keine Nachrichten oder Zeitungen lesen in den nächsten Tagen. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Rassist bin. Das hoffe ich zumindest", wird er zitiert.

Die UEFA teilte daraufhin mit, eine "gründliche Untersuchung" einzuleiten und auch der rumänische Verband distanzierte sich von Rassismus, allerdings noch nicht von Coltescu selbst.

"Der FRF wartet auf den UEFA-Bericht, um herauszufinden, was genau passiert ist und um entsprechend zu handeln! Der rumänische Verband distanziert sich klar von rassistischen oder fremdenfeindlichen Handlungen oder Äußerungen", heißt es in dem Statement.