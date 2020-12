Juventus Turin - Dynamo Kiew heute live: TV-Übertragung, Anpfiff, Schiedsrichterin

Juventus Turin empfängt heute Abend in der Champions League Dynamo Kiew. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, wann der Anpfiff erfolgt und welche Schiedsrichterin die Partie pfeift, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Juventus Turin vs. Dynamo Kiew heute live: Alle Infos zum Spiel

Das Spiel zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew steigt heute Abend, der Anpfiff soll um 21 Uhr erfolgen. Eine echte Besonderheit an der Partie: Erstmals in der Geschichte der Champions League wird eine Frau eine Begegnung als Schiedsrichterin leiten. Stephanie Frappart aus Frankreich wird in Turin somit Geschichte schreiben.

Juventus Turin gegen Dynamo Kiew heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Juve und Dynamo wird in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen sein. Das Spiel läuft exklusiv auf DAZN, der Streamingdienst überträgt die Partie live und über die vollen 90 Minuten. Folgendes Team schickt DAZN ins Rennen:

Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

DAZN zeigt jeden Spieltag 14 von 16 Spielen und zeigt somit die mit Abstand meisten Spiele in der Gruppenphase der Königsklasse live. Darüber hinaus zeigt DAZN 40 Minuten nach Abpfiff bereits die Highlights jeder CL-Partie.

Neben der Champions League besitzt das "Netflix des Sports" auch die Rechte an der Europa League, der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1, an ausgewählten Bundesliga-Spielen sowie an fast allen Spielen in der Nations League - Fußball-Fans kommen also in jedem Fall auf ihre Kosten. Darüber hinaus hat DAZN allerdings auch US-Sport, zum Beispiel die NFL und die NHL sowie Tennis, Golf, Boxen, Darts und vieles mehr im Portfolio.

Juventus Turin - Dynamo Kiew heute im Liveticker

Eine weitere Alternative zur Live-Übertragung bietet unser Liveticker. Den Liveticker des Spiels Juventus Turin gegen Dynamo Kiew findet Ihr hier.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Nach vier Spielen liegt Juventus Turin in der Gruppe G auf dem zweiten Rang, die Italiener gewannen bislang jedes ihrer Spiele mit Ausnahme der Partie gegen den FC Barcelona. Am letzten Spieltag tritt Juve zur Revanche bei den Katalanen an. Kiew wartet derweil nach wie vor auf den ersten Sieg in der Gruppe G. Der Einzug in die K.o.-Phase ist für die Ukrainer rechnerisch bereits nicht mehr möglich, es geht aber weiterhin um Platz 3 und den damit verbundenen Einzug in die Europa League.