Juventus-Trainer Andrea Pirlo: "Messi hat ein psychologisches Problem"

Andrea Pirlo, Trainer von Juventus Turin, glaubt, dass die Posse um einen gescheiterten Abschied Lionel Messis vom FC Barcelona im vergangenen Sommer nicht spurlos am Argentinier vorbeigegangen ist.

"Messi befindet sich in einem besonderen Moment in seinem Leben, denn er hatte im Sommer ein Problem", sagte Pirlo vor dem Aufeinandertreffen zwischen Juve und Barca in der Champions League am Dienstag (ab 21 Uhr live auf DAZN) der Marca. "Mehr als ein fußballerisches hat er vielleicht ein psychologisches Problem. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen, das hat nichts mit uns zu tun. Doch während der Spiele hat er seinen Wert immer gezeigt."

Pirlo bezog sich auf das Drama in der zurückliegenden Transferperiode, als Messi seinen langjährigen Klub über seinen Wechselwunsch informiert hatte, dann allerdings in Anbetracht eines bevorstehenden Gerichtsprozesses doch blieb. "Es kam mir nie in den Sinn, Barca vor Gericht zu ziehen", gab er im Interview mit SPOX und Goal bekannt.

In LaLiga stehen die Katalanen mit 14 Punkten nur auf Platz neun und blamierten sich am vergangenen Wochenende bei Aufsteiger Cadiz. Messi traf für seine Verhältnisse erst enttäuschende viermal ins gegnerische Tor. Besser sieht es hingegen in der Champions League aus. Barcelona hat nach fünf Gruppenspielen die perfekte Punkteausbeute auf dem Konto und würde mit einem Remis oder einer knappen Niederlage gegen Juve den Gruppensieg perfekt machen.