Im Kampf um ein Ticket für das Achtelfinale der Champions League ist für RB Leipzig heute ein Sieg in Istanbul Pflicht. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Istanbul Basaksehir gegen RB Leipzig heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Zwei Siege gegen Basaksehir und United würden das Weiterkommen garantieren, dazwischen steht das Topspiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern am Samstag an. "Es sind alles drei bedeutende Spiele. Aber sollten wir bei Bayern nicht gewinnen, können wir in der Bundesliga noch immer alle unsere Ziele erreichen. In der Champions League sieht das anders aus, da haben wir schon zwei Fehler gemacht."

Vor Beginn:

Die unglückliche Niederlage gegen Paris in der Vorwoche hat die Ausgangslage für RB deutlich erschwert. Dennoch sieht Trainer Julian Nagelsmann die Situation weiter positiv: "Ich finde es schön, dass wir unser Schicksal in der eigenen Hand haben und nicht auf Dritte angewiesen sind."

Vor Beginn:

Die Partie steht unter der Leitung des Spaniers Carlos del Cerro Grande. Der Anpfiff erfolgt um 18.55 Uhr im Istanbuler Basaksehir-Fatih-Terim-Stadion.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Partie Istanbul Basaksehir gegen RB Leipzig am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase.

Champions League: Basaksehir gegen RB heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel der Roten Bullen in Istanbul ist live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 18.40 Uhr, durch das Programm führen Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Der Streamingdienst, der neben der regulären Übertragung auch eine zweite Tonspur mit Fanatmospähre bereitstellt, teilt sich die Übertragungsreche an der Königklasse mit Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Bilder der Leizpig-Partie lediglich im Rahmen einer Konferenz.

DAZN überträgt am heutigen Mittwoch sieben der acht CL-Partien exklusiv in voller Länge, darunter auch die Spiele von Barca, Juve, PSG oder Chelsea. Das DAZN-Programm könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, darin enthalten ist auch Live-Fußball aus der Bundesliga, Europa League, Serie A oder LaLiga.

Istanbul Basaksehir gegen RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit Henrichs, Hwang, Klostermann und Laimer fehlen bei RB mehrere wichtige Spieler. Optionen für einen Startelfeinsatz sind außerdem Orban und Nkunku.

Basaksehir : Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Tekdemir - Visca, Irfan Can, Chadli - D. Ba, Gulbrandsen

: Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Tekdemir - Visca, Irfan Can, Chadli - D. Ba, Gulbrandsen Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen

© imago images / Seskim Photo

Champions League: Die Tabelle der Gruppe H

Im Parallelspiel trifft Manchester United auf PSG und könnte mit einem Erfolg den Gruppensieg perfekt machen. Die Red Devils sind der letzte Gegner der Leipziger.