FC Bayern in der Champions League: Kader, Spieler, B-Liste

FC Bayern hat vor dem Spiel gegen Atletico Madrid eine lange Ausfallliste zu beklagen. Hansi Flick kann dabei aber nur auf einen speziellen Kader zurückgreifen, da in der Champions League bestimmte Regelungen gelten. Welche Spieler für den Champions-League-Kader des FCB nominiert wurden und welche Spieler auf der sogenannten B-Liste stehen, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern in der Champions League: Kader und Spieler

Vor Beginn der Champions-League-Gruppenphase mussten sich die europäischen Klubs jeweils insgesamt 25 Spieler nominieren, die der Verein im Verlauf der Vorrunde der Champions League einsetzen darf. Diese bilden damit den Kader für die sechs Begegnungen in der Gruppenphase.

In dieser sogenannten A-Liste müssen zwei Torhüter und acht Feldspieler dabei sein, die im Alter zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei volle Saisons im Klub oder im Nationalverband gespielt haben. Ebenso mussten auch vier eigene Nachwuchsspieler nominiert werden.

Die A-Liste darf bis zum Ende der Gruppenphase nicht mehr verändert werden. Erst zur K.o.-Runde können Spieler ausgetauscht werden.

Im Gegensatz dazu steht die B-Liste, die vor jedem Spiel geändert werden darf. Auf dieser dürfen nur Spieler stehen, die am oder nach dem 1. Januar 1999 geboren wurden. Zusätzlich müssen sie zwischen dem 15. Lebensjahr bis zur UEFA-Anmeldung zwei Jahre aufeinander für ihren Klub gespielt haben.

FC Bayern, Champions-League-Kader: A-Liste

Name Alter Position Manuel Neuer 34 Torhüter Alexander Nübel 24 Torhüter Ron-Torben Hoffmann 21 Torhüter Niklas Süle 25 Verteidiger Benjamin Pavard 24 Verteidiger Jerome Boateng 32 Verteidiger Bouna Sarr 28 Verteidiger Lucas Hernandez 24 Verteidiger David Alaba 28 Verteidiger Bright Arrey-Mbi 17 Verteidiger Joshua Kimmich 25 Mittelfeldspieler Javi Martinez 32 Mittelfeldspieler Leroy Sane 24 Mittelfeldspieler Douglas Costa 30 Mittelfeldspieler Leon Goretzka 25 Mittelfeldspieler Alphonso Davies 20 Mittelfeldspieler Marc Roca 24 Mittelfeldspieler Corentin Tolisso 26 Mittelfeldspieler Malik Tillman 18 Mittelfeldspieler Jamal Musiala 17 Mittelfeldspieler Serge Gnabry 25 Stürmer Robert Lewandowski 32 Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting 31 Stürmer Thomas Müller 31 Stürmer Kingsley Coman 24 Stürmer

FC Bayern, Champions-League-Kader: B-Liste

Name Alter Position Lukas Schneller 19 Torhüter Joshua Zirkzee 19 Mittelfeldspieler Angelo Stiller 19 Mittelfeldspieler Chris Richards 20 Mittelfeldspieler Maximilian Zaiser 21 Mittelfeldspieler

FC Bayern: Darum ist Tanguy Nianzou in der Champions League nicht spielberechtigt

Neuzugang Tanguy Nianzou ist weder in der A-Liste noch in der B-Liste des Rekordmeisters vorzufinden und darf somit in der Königsklasse nicht eingesetzt werden. Der Neuzugang von Paris Saint-Germain verletzte sich bereits früh in der Saison am Oberschenkel und wurde für die Gruppenphase nicht nominiert.

Erst am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart kam der 18-Jährige zum ersten Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Nach Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse haben die Bayern bis Anfang Februar Nianzou nachzumelden.

