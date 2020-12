Champions League: Darum zeigt Sky Zenit St. Petersburg gegen BVB heute nicht live im TV und Livestream

Zenit St. Petersburg empfängt heute Abend am 6. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League den BVB. Wir verraten Euch, wieso die Begegnung nicht von Sky gezeigt wird.

Zenit St. Petersburg vs. BVB: Uhrzeit, Datum, Ort

Das Abschlussspiel in der Gruppe F der Champions League zwischen Zenit St. Petersburg und Borussia Dortmund findet heute Abend statt. Wie bei Partien im Osten Europas üblich, wird die Begegnung im früheren Fenster ausgetragen, der Anpfiff soll also um 18.55 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Austragungsort wird die Gazprom Arena in St. Petersburg sein. Das Stadion dient Zenit als Heimspielstätte.

Darum zeigt Sky Zenit St. Petersburg gegen BVB heute nicht live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Champions League teilen sich Sky und DAZN, in der Gruppenphase zeigt der Pay-TV-Sender an jedem Spieltag eine Partie exklusiv, der Streamingdienst darf die restlichen sieben Partien als Einzelspiel übertragen.

Die eine Partie, die Sky am heutigen Dienstagabend überträgt, ist allerdings das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester United, die Rechte an der Übertragung von Zenit St. Petersburg gegen den BVB liegen somit bei DAZN.

Das "Netflix des Sports" wird mit den Vorberichten zum Spiel ab 18.40 Uhr beginnen. Folgendes Team wird das Match dann an den Mikrofonen begleiten.

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Zenit St. Petersburg - BVB: Champions League heute im Liveticker

Eine weitere Alternative, um das Spiel zu verfolgen, ist unser Liveticker-Angebot. Natürlich bieten wir auch zu der Partie zwischen Zenit St. Petersburg und Borussia Dortmund einen Liveticker an.

Hier findet Ihr den Liveticker.

Zenit St. Petersburg vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Zenit: Kerzhakov - Kuzyaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov - Erokhin, Santos, Barrios, Mostovoy - Malcolm, Azmoun

Kerzhakov - Kuzyaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov - Erokhin, Santos, Barrios, Mostovoy - Malcolm, Azmoun Voraussichtliche Aufstellung BVB: Bürki - Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Sancho, Reyna, T. Hazard - Moukoko

Champions League: Die Tabelle in der Gruppe F