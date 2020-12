Champions League: Darum zeigt Sky Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft am 6. Spieltag der Champions League heute Abend auf Real Madrid. Wieso Sky das Spiel nicht live zeigt? Wir verraten es Euch in diesem Artikel.

Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach: Alle Infos

Die Madrilenen empfangen ihre Gäste aus Mönchengladbach heute Abend zum 6. und letzten Spieltag in der Gruppe E. Der Anstoß soll um 21.00 Uhr erfolgen.

Wie gewohnt trägt Real Madrid im heimischen Estadio Santiago Bernabeu aus. Zuschauer sind bei dem Spiel nicht zugelassen, die Partie wird vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Darum zeigt Sky Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV und Livestream

Sky teilt sich die Rechte an der Champions League mit DAZN. In der Gruppenphase überträgt Sky pro Tag eine Partie live als Einzelspiel, die anderen sieben Spiele laufen live und exklusiv bei DAZN. So auch in diesem Fall.

Da Sky die Begegnung des FC Bayern gegen Lokomotive Moskau zeigt, liegen die Übertragungsrechte für Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst wird seine Übertragung um 20.30 Uhr starten. Folgendes Team schickt DAZN ins Rennen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Hier könnt Ihr alle Spiele, die DAZN live und exklusiv über die vollen 90 Minuten überträgt auf einen Blick sehen:

Datum Anstoß Heim Gast 9. Dezember 18.55 Uhr Ajax Amsterdam Atalanta Bergamo 9. Dezember 18.55 Uhr FC Midtjylland FC Liverpool 9. Dezember 21 Uhr RB Salzburg Atletico Madrid 9. Dezember 21 Uhr Real Madrid Borussia Mönchengladbach 9. Dezember 21 Uhr Inter Mailand Schachtar Donezk 9. Dezember 21 Uhr Manchester City Olympique Marseille 9. Dezember 21 Uhr Olympiakos Piräus FC Porto

Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Europa League, internationale Topligen wie die Serie A und die Ligue 1 sowie fast alle Spiele der Nations League und ausgewählte Bundesliga-Spiele. Aus anderen Sportarten hat das "Netflix des Sports" unter anderem die NFL, die NBA und die NHL sowie Tennis, Boxen, Darts, UFC, WWE und vieles mehr im Angebot.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro pro Jahr. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr als Neukunde zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Das Spiel im Liveticker

Ihr wollt das Spiel lieber im Liveticker verfolgen? Kein Problem, hier findet Ihr unseren Liveticker zum Spiel. Hier könnt Ihr zudem unsere Liveticker-Übersicht einsehen.

Champions League: Gruppe B von Real Madrid und Borussia Mönchengladbach im Überblick