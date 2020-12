Am heutigen Dienstag steht der erste Teil des letzten Spieltags in der Gruppenphase der UEFA Champions League an. Wir zeigen euch, wie Ihr die Spiele heute live bei DAZN im TV und Livestream verfolgen könnt.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Noch nicht alle Plätze für das Achtelfinale in der UEFA Champions League sind vergeben und heute entscheidet sich wer in die Runde der letzten 16 einzieht. Unter anderem erwartet uns heute der Kracher zwischen Barca und Juventus Turin in der Gruppe G. Auch Borussia Dortmund ist heute gefragt und zwar auswärts gegen Zenit St.Petersburg. Wenn wir einen Blick nach London werfen, da sind die Blues um Kai Harvertz und Timo Werner zuhause gegen Krasnodar gefragt.

Alle Spiele am heutigen Tag, bis auf die Partie zwischen RB Leipzig und Manchester United werden exklusiv und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein.

DAZN zeigt zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die Bundesliga, die Serie A und die Primera Division

Ein DAZN-Abo kostet Euch 119,99 Euro im Jahr oder 11,99 Euro pro Monat.

Uhrzeit Heim Auswärts 18.55 Uhr Zenit St.Petersburg Borussia Dortmund 18.55 Uhr Lazio Rom Club Brügge 21.00 Uhr FC Barcelona Juventus Turin 21.00 Uhr PSG Istanbul Basaksehir 21.00 Uhr Dynamo Kiew Ferencvaros 21.00 Uhr Chelsea Krasnodar 21.00 Uhr Rennes Sevilla

Die Highlights der Partie Leipzig - Manchester sind ab 23.30 Uhr bei DAZN zu sehen.

Champions League: Heute im LIVETICKER

Für alle Fans, die das Spektakel am letzten Spieltag nicht von Zuhause oder im Stream verfolgen können, sind bei den Livetickern der Champions League genau richtig. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene aus den Stadien Europas. Außerdem könnt Ihr mit anderen Usern über die Geschehnisse eure Meinung austauschen.

Champions League: Borussia Dortmund heute live bei DAZN

Für die Borussia wird die Partie in der russischen Metropole zum Richtungsweiser. Nach zwei durchwachsenen Remis in der Bundesliga gegen Frankfurt und Köln, werden einige Stimmen über einen möglichen Favre-Rücktritt lauter.

Auch noch der Shootingstar der Mannschaft, Erling Haaland wird gegen Zenit fehlen. Der norwegische Ausnahmestürmer laboriert an einem Musekfaserriss. "Ja, natürlich" fehle Haaland sehr, musste auch Trainer Lucien Favre zugeben: "Man weiß wie wichtig Erling ist.

Champions League: BVB-Spielplan bis zur Winterpause