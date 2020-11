Beim dritten Gruppenspiel in der Champions-League-Gruppenphase muss der BVB gegen Brügge ran. Doch wer zeigt das Spiel live im TV und Livestream? Hier erfahrt Ihr es.

Wer zeigt / überträgt Club Brügge gegen den BVB heute live im TV und Livestream?

Auch in dieser Saison teilen sich DAZN und Sky wieder die Recht an der Champions League. Der Streamingdienst zeigt am heutigen Mittwoch sieben Spiele live, Sky hat dagegen nur eine Partie live und exklusiv in voller Länge im Angebot und zeigt dabei Club Brügge gegen den BVB live im TV.

Die Berichterstattung des Pay-TV-Senders beginnt dabei schon ab 18.55 Uhr. Dann ist auch die Konferenz mit den frühen Spielen bei Sky zu sehen. Ab 21 Uhr läuft Brügge gegen Borussia Dortmund dann auf Sky Sport 2 HD. Als Kommentator ist dabei Kai Dittmann im Einsatz.

Ausschnitte der Partie könnt Ihr zudem in der Konferenz sehen, diese wird nämlich auch bei den sechs späten parallel laufenden Spielen angeboten.

Sämtliche Inhalte könnt Ihr, sofern Ihr ein Abonnement habt, auch im Livestream abrufen. Dafür bietet Sky zwei Möglichkeiten an. Zum einen via SkyGo, zum anderen via Sky-Ticket.

BVB: Der Champions-League-Spielplan im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 20.10.2020 21 Uhr Lazio Rom 3:1 Borussia Dortmund 28.10.2020 21 Uhr Borussia Dortmund 2:0 Zenit St. Petersburg 4.11.2020 21 Uhr FC Brügge -:- Borussia Dortmund 24.11.2020 21 Uhr Borussia Dortmund -:- FC Brügge 02.12.2020 21 Uhr Borussia Dortmund -:- Lazio Rom 08.12.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg -:- Borussia Dortmund

Champions League: Highlights von Brügge vs. BVB auf DAZN sehen

Wenn Ihr ein DAZN-Abo habt, müsst Ihr aber nicht gänzlich auf Spielszenen der Partie verzichten. Schon kurz nach dem Abpfiff stellt der Streamingdienst die Highlights der Begegnung auf der Plattform online.

Darüber hinaus steht ab 23.30 Uhr das komplette Spiel bei DAZN als Re-Live zum Abruf bereit. Gleiches gilt natürlich auch für die sieben anderen Partien, die DAZN ab 18.55 Uhr und ab 21 Uhr als Livestream im Angebot hatte.

Der Streamingdienst hält nicht nur die Recht an der Champions League, sondern hat auch die Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und die Nations League im Programm. Außerdem werden bei DAZN auch die Freitags-, Montags- sowie frühen Spiele am Sonntagnachmittag der Bundesliga live gezeigt.

Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

BVB muss auf Mats Hummels verzichten

Borussia Dortmund muss in Belgien ohne seinen Abwehrchef auskommen. Mats Hummels laboriert an einer Oberschenkelverletzung aus dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende (die Highlights im Video).

"Schlechte Nachricht: für das Spiel in Brügge reicht es leider nicht. Gute Nachricht: für einen Muskelfaserriss bin ich zu langsam, am Samstag will ich wieder dabei sein", twitterte Hummels. Ob er am kommenden Samstag gegen den FC Bayern einsatzbereit sein wird, ist fraglich.

Genauso fraglich erscheint, wer den ehemaligen Nationalspieler in der Abwehr ersetzen wird, da mit Manuel Akanji Trainer Lucien Favre nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung steht. Eine möglich Option ist daher eine Dreierkette, in die Thomas Delaney rutscht.

Champions League, FC Brügge vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Brügge: Mignolet - Clinton, Mechele, Deli - Vormer, Rits, Vanaken - Diatta, Sobol - De Ketelaere - Dennis

Mignolet - Clinton, Mechele, Deli - Vormer, Rits, Vanaken - Diatta, Sobol - De Ketelaere - Dennis Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Delaney - Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland

BVB-Aufstellung gegen Brügge: So könnte Borussia Dortmund spielen © imago images 1/13 Borussia Dortmund trifft heute am 3. Champions-League-Spieltag auf den FC Brügge. Trainer Favre muss dabei auf den verletzten Hummels verzichten, auch Can fehlt. Dafür ist Torjäger Haaland fit. So könnte der BVB spielen ... © imago images 2/13 Tor: ROMAN BÜRKI © imago images 3/13 Abwehr: LUKASZ PISZCZEK © imago images 4/13 MANUEL AKANJI © imago images 5/13 THOMAS DELANEY © getty/Alex Grimm 6/13 Mittelfeld: THOMAS MEUNIER © imago images / Kirchner-Media 7/13 MAHMOUD DAHOUD © imago images 8/13 AXEL WITSEL © imago images 9/13 RAPHAEL GUERREIRO © imago images 10/13 Angriff: JADON SANCHO © imago images / Poolfoto 11/13 GIOVANNI REYNA © imago images / Kirchner-Media 12/13 ERLING HAALAND © SPOX 13/13 So könnte der BVB spielen.

Champions League: Brügge vs. BVB im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel im Fernsehen oder Stream zu verfolgen? Dann bietet Euch SPOX einen Ausweg, um trotzdem über alles in Echtzeit im Bilde zu sein.

Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nämlich keine wichtige Spielszene. Hier geht es zum Liveticker der Partie Club Brügge gegen den BVB.

Zusätzlich haben wir für Euch eine Konferenz mit allen Spielen im Angebot. Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Gruppe F mit dem BVB