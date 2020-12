Am heutigen Start in den Dezember erwartet uns ein Kracher in der Gruppe B zwischen Donezk und Real Madrid. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst keine Action in der UEFA Champions League verpassen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN_Probemonat!

Schachtjor Donezk - Real Madrid heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen den Ukrainern und den Königlichen wird heute live und exklusiv beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Kurz vor Anpfiff werdet Ihr vom Kommentatoren-Duo empfangen, welches noch nicht bekannt ist. Die Übertragung erfolgt aus dem Olimpyiskiy aus Kiew.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2.

Das DAZN-Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Schachtjor Donezk - Real Madrid heute live: Ort, Datum, Anpfiff

Datum: 01.12.2020

01.12.2020 Uhrzeit: 18.55Uhr

18.55Uhr Stadion: NSK Olimpyiskyi

Schachtjor Donezk - Real Madrid heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Donezk: Pyatov - Dodo, Kryvtsov, Matviienko, Cipriano - Stepanenko, Alan Patrick - Tete, Marcos Antonio, Solomon - Junior Moraes

Pyatov - Dodo, Kryvtsov, Matviienko, Cipriano - Stepanenko, Alan Patrick - Tete, Marcos Antonio, Solomon - Junior Moraes Voraussichtliche Aufstellung Real: Courtois - Carvajal, Varane, Fernandez, Mendy - Casemiro, Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Hazard

Schachtjor Donezk - Real Madrid heute im LIVETICKER

Wer den heutigen Leckerbissen der Champions League nicht per Streaming verfolgen kann, sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier könnt Ihr mit anderen Usern über das Geschehen auf dem Platz diskutieren.

Schachtjor Donezk - Real Madrid heute live: Vorschau

In der Liga ist Real Madrid dieses Jahr nicht wie gewohnt im Eiltempo unterwegs. Die Königlichen konnten in der Liga die letzten beiden Spiele nicht gewinnen, am Wochenende kam man bei Villarreal nicht über ein 1:1 hinaus, davor gab es ein 1:4 bei Valencia. Auch in der Defensive weist die Zidane-Equipe einige Baustellen auf, die Madrilenen konnten in dieser Saison erst dreimal zu Null spielen. In der Champions League kassierten die Königlichen derweil sogar in jeder Partie mindestens zwei Gegentore.

Am vergangenen Champions League Spieltag gegen Inter Mailand fehlte Abwehr-Boss Sergio Ramos auch noch muskulär bedingt. Ob das spanische Urgestein den Weg zurück in die Startelf von den Blancos findet, ist noch offen.

Champions League Gruppe B: Der Stand vor dem Spiel